CABO AMINTAS CRITICA A INSTITUIÇÃO MILITAR E DEFENDE UNIDADES DA CPTRAN E RP

03/09/19 - 04:56:52

A sessão especial que ocupou o plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta segunda-feira, 02, trouxe representantes de dois setores da Segurança Pública, as Polícias de Trânsito (CPTran) e Radiopatrulha (BPRp), das quais o vereador Cabo Amintas (PTB) fez parte durante seus anos de atividade. A sessão, de autoria do vereador Zezinho do Bugio (PTB), buscou debater a importância de cada unidade especializada para a segurança da sociedade aracajuana.

Usando a Tirbuna, o vereador Cabo Amintas destacou o trabalho das unidades homenageadas. “Conheço o trabalho das duas unidades, a Radiopatrulha onde passei a maior parte da minha vida de policial e a CPTran onde passei apenas 23 dias, mas entendo que o serviço é extremamente difícil. Muitas pessoas não entendem que o cara da CPTran é um policial de ação, a prova disso são as grandes prisões que esses policiais fazem”, disse o parlamentar.

Continuou falando sobre sua atuação como policial militar e sobre a atual situação da PM. “Eu sou apaixonado pelo Batalhão de Radiopatrulha, ia para a rua como quem estava indo a uma festa. A vontade de trabalhar é tão grande que somos considerados ‘loucos’ por muita gente. Os caras ganham mal, não são valorizados, sofrem perseguição de parte da imprensa do estado, ganham R$ 8,00 para comer e estão ali arriscando a vida, defendendo uma sociedade que muitas vezes é a primeira a manchar o nome desse batalhão. Sinto saudades de trabalhar com os senhores, se a lei me permitisse estaria aqui pela manhã e a noite estaria na rua dentro de uma viatura rodando. Vocês deveriam ganhar tão bem quanto os membros dessa Casa, ou até melhor, porque trabalham dez vezes mais do que os 24 vereadores juntos. Como é o caso do soldado Genesio Monteiro que foi trabalhar para receber R$ 140,00 e perdeu a vida. Quando vocês forem para a rua lembrem dessa imagem (referindo-se a fotografia do soldado com seus dois filhos), despertem para uma coisa, os governantes não se importam com a vida dos senhores que estão se arriscando todos os dias. Temos que nos unir, se depender dos governantes serão escravos. Sei que muitas vezes os senhores têm vontade de dizer coisas, mas não podem porque a menor cadeia do mundo é o uniforme de Militar, só cabe um preso e o cara está preso a um regimento que é arcaico”, declarou Amintas.

Em seu discurso Cabo Amintas questionou o comando da polícia. “Alguém viu o Comandante Geral no enterro do soldado? Eu não vi, talvez ele tivesse coisas mais importantes para fazer, como ir a reuniões políticas. O senhor Coronel Marcony deveria estar lá, ao lado do seu soldado. É triste ver um comando que não defende os policiais na rua. Quem disse que o comando está preocupado com a base da polícia, será que comem com R$ 8,00, será que correm risco de morrer como o soldado Genésio? Nenhum, inclusive, tem os senhores para fazer a própria segurança dele”, criticou.

Ainda afirmou que tem orgulho de ser Cabo da Polícia Militar, mas que está na hora de mudar essa instituição. “Um dia desses a Polícia questionou porque venho fardado para a CMA, porque me orgulho de ser Cabo, não é desrespeito, me orgulho e digo isso todos os dias. Está na hora de mudança, na hora da polícia ser comandada por homens de rua, mas o senhores não têm padrinhos políticos para conseguir isso. Essa guerra não pode ser só no WhatsApp, nós somos culpados disso porque somos revolucionários apenas de WhatsApp. Vocês não sabem quantos processos estou respondendo e não posso nem falar sobre porque estou proibido, mas vários policiais sofrem perseguição e processos por fazerem seu trabalho. O sargento foi processado e processam o Cabo Amintas também por que estava lá na hora. Em processo de 2016 estão pedindo R$ 30 mil do sargento que fez uma prisão correta no local de homicídio. Infelizmente, ainda há quem apoia isso, muitas vezes quem apoia está lá em cima porque não conheçe a realidade das ruas.

Por fim, o vereador se deixou a disposição e apoio para os militares. “Contem com esse policial sempre, estou político mas sou policial. Tenho honra disso, me honra ter passado muitos anos da minha vida no Batalhão de Radiopatrulha. Os senhores são heróis, tudo que conquistei devo aos senhores. Tenho inveja de vocês porque a guerra do lado de cá é injusta, enfrentar corruptos e poderosos nesse estado não é brincadeira. Se ainda estou aqui é porque tenho Deus e colegas que acreditam no meu trabalho.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador Cabo Amintas