ATERROS SANITÁRIOS: GOVERNO DO ESTADO FARÁ AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 4 MUNICÍPIOS

03/09/19 - 16:50:19

Governo executará Audiências Públicas para apresentação dos Projetos Básicos e Executivos de Aterros Sanitários. Estância, Canindé de São Francisco e Japaratuba são as cidades que receberão as Audiências

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Sergipe (Prodetur/SE), irá conforme solicitação da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), executar Audiências Públicas nos municípios de Estância, Canindé de São Francisco e Japaratuba, cumprindo procedimento legal do órgão ambiental licenciador, com objetivo de apresentar os Projetos Básicos e Executivos de Aterros Sanitários (incluindo Central de Triagem e Pátio Compostagem).

A Audiência Pública de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Projeto do Aterro Sanitário de Estância e Unidades Correlatas, tem como objetivo apresentar o delineamento do projeto proposto, seus impactos ambientais e medidas mitigadoras e de controle ambiental a serem implementadas, promovendo o debate entre os técnicos e a comunidade, visando a sua validação. A participação da sociedade e das instituições ou órgãos públicos nesta etapa é extremamente necessária.

Ciente da importância da participação da sociedade nesse processo, segue a programação dos três municípios:

16 de setembro de 2019, das 18h às 22h30min – Canindé do São Francisco

Local: Auditório da Secretaria de Agricultura, Água e Meio Ambiente de Canindé de São Francisco- Rodovia SE-230, S/N – Agrovila – Canindé de São Francisco.

18h: Recepção dos participantes – assinatura da lista de presença.

18h30min: Abertura da Audiência Pública pelo representante da ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente; apresentação da equipe responsável pela elaboração do EIA/RIMA.

19h30min: Apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do Aterro Sanitário de Canindé de São Francisco e Unidades Correlatas.

20h30min: Intervalo para coffee break.

21h: Debate sobre os temas propostos.

22h30min: Encerramento do evento.

17 de setembro de 2019, das 18h às 22h30min – Japaratuba

Local: Auditório da Câmara Municipal de Japaratuba – Praça Gonçalo Rollemberg, 46 – Centro. Japaratuba – SE

18h: Recepção dos participantes – assinatura da lista de presença.

18h30min: Abertura da Audiência Pública pelo representante da ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente; apresentação da equipe responsável pela elaboração do EIA/RIMA.

19h30min: Apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do Aterro Sanitário de Japaratuba e Unidades Correlatas.

20h30min: Intervalo para coffee break.

21h: Debate sobre os temas propostos.

22h30min: Encerramento do evento.

18 de setembro de 2019, das 18h às 22h30min – Estância

Local: Universidade Tiradentes de Estância (UNIT), Travessa Tenente Eloy, s/n.

18h: Recepção dos participantes – assinatura da lista de presença.

18h30min: Abertura da Audiência Pública pelo representante da ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente; apresentação da equipe responsável pela elaboração do EIA/RIMA.

19h30min: Apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do Aterro Sanitário de Estância e Unidades Correlatas.

20h30min: Intervalo para coffee break.

21h: Debate sobre os temas propostos.

22h30min: Encerramento do evento.

Fonte e foto assessoria