Belivaldo: Reforma da Alese é um presente à sociedade sergipana

03/09/19 - 06:43:45

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

O governador Belivaldo Chagas (PSD), durante a solenidade que marcou oficialmente a entrega da obra de reforma da fachada do prédio Construtor João Alves, que sedia a Assembleia Legislativa de Sergipe, parabenizou o presidente da Casa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), e registrou que a obra em questão “é um presente dado à sociedade sergipana”.

Belivaldo falou que a Alese é a “caixa de ressonância” da sociedade e que avalia sua reforma como positiva porque a Casa se torna “cada vez um ambiente mais acolhedor, tanto carinho e dedicação de todos que fazem este Poder, em especial, o deputado Luciano Bispo. É muito bom que ela continue assim, tão bonita e tão bela. Aqui sinto-me em casa, onde passei 16 anos, ao lado de amigos e amigas deputadas”.

O governador disse que durante sua trajetória na Assembleia “combateu o bom combate”, defendendo os interesses da sociedade. Para ele a cada dia a Alese desempenhado um papel importante para a democracia. “Sem essa harmonia entre os poderes, não teríamos como seguir em frente em um momento tão difícil. Fato que o Executivo tem encontrado, no Legislativo e no Judiciário, a compreensão do que é governar um Estado em um momento de tantas dificuldades. Todas as vezes em que precisamos, temos o apoio do Legislativo”.

Além do Legislativo e Judiciário, Belivaldo também ênfase à parceria com a Defensoria Pública e com o Tribunal de Contas. Por fim, ele novamente destacou o empenho do deputado Luciano Bispo. “Vejo que hoje Luciano (Bispo) está se sentindo como um pai de família que arruma sua casa, quando sua filha resolve noivar para fazer um belo casamento. Deixou a Casa do Povo de Sergipe bela, transparente e escancarada com a TV Alese levando sua mensagem para mais e mais residências”.

Foto: Jadílson Simões