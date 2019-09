CANTOR E COMPOSITOR PAULO LOBO FAZ RETRATAÇÃO PÚBLICA AO SENADOR ROGÉRIO

03/09/19 - 15:57:28

O cantor e compositor Paulo Lobo usou a própria rede social para fazer uma retratação pública ao Senador Rogério Carvalho (PT/SE).

No dia 19 de junho deste ano (ele publicou no dia 25 de junho), Paulo Lobo fez acusações graves contra o Senador sergipano em que atingia a reputação do político Rogério Carvalho.

O vice-líder do PT no Senado procurou a justiça, na forma legal, para haver a correção das acusações.

As partes chegaram a um acordo onde o cantor e compositor Paulo Lobo se comprometeu em falar publicamente de que se tratavam de informações inverídicas, e trouxe a verdade para a população.

Na retratação, Paulo Lobo fala sobre as críticas e notícias infundadas que ele publicou, que se baseou em fatos inverídicos, com palavras injuriosas e desrespeitosas, de forma desmerecida.

Paulo Lobo completa dizendo que insinuou que o Senador Rogério Carvalho comprou um centro comercial, e deixou claro que o fato citado era uma situação falsa. E que o leitor poderia ser induzido a falsas conclusões.

Ao concluir, o cantor e compositor Paulo Lobo pediu desculpas ao Senador Rogério Carvalho.

O Senador Rogério Carvalho sempre foi um político íntegro e responsável. Acionou os meios legais para impedir que informações falsas se tornassem verdadeiras por ganhar o universo da internet.

Ele alerta para os riscos em compartilhar informações que não são verdadeiras. “As pessoas esquecem que os que são alvos de ataques pela internet têm família. Antes de compartilhar ofensas, ou informações que atingem outras pessoas, verifique a procedência dos fatos. ”

Ascom Senador Rogério Carvalho