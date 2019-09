Confira vagas de emprego para diversos segmentos profissionais

03/09/19 - 17:00:35

A Prefeitura de Aracaju continua oferecendo à população aracajuana novas oportunidades de emprego, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). Desta vez, as vagas disponíveis são para diversas áreas do mercado de trabalho. Os interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer à sede da Fundat, até esta quarta-feira, dia 3, portando o currículo e RG.

A sede da Fundat está localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para outras informações, o cidadão pode contatar a fundação por telefone, no 3179-1331. Abaixo, seguem as vagas de emprego e os pré-requisitos necessários para cada uma.

Vagas de emprego

– Churrasqueiro: ensino fundamental completo e experiência na área.

– Manicure: experiência em unhas de gel e fibra

– Atendente de bar para restaurantes: experiência na área

Vagas para pessoa com deficiência

– chefe de cafeteria: experiência na área

– Operador de autos e máquinas: ensino médio completo e curso na área

– Operador de geomecânica: ensino médio completo e curso na área

– Eletricista industrial: ensino médio completo e curso na área

– Mecânico industrial: ensino médio completo e curso na área

*As vagas a seguir são destinadas para pessoa sem deficiência e para pessoa com deficiência:

– Chefe de administrativo: ensino médio completo e experiência na área

– Chefe de depósito: ensino médio completo e experiência na área

– Chefe de FLV (Frutas, Legumes e Verduras): ensino médio completo e experiência na área

– Chefe da frente de caixa: ensino médio completo e experiência na área

– Chefe de mercearia: ensino médio completo e experiência na área

– Chefe de perecíveis: ensino médio completo e experiência na área

– Chefe de prevenção de perda: ensino médio completo e experiência na área

– Chefe de RH: ensino médio completo e experiência na área

– Chefe de recebimento de mercadorias: ensino médio completo e experiência na área

– Chefe de atendimento: ensino médio completo e experiência na área