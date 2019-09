Deputado cobra mais investimentos para o turismo de Sergipe

03/09/19 - 14:16:16

O deputado estadual Luciano Pimentel (PSB) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (3), para cobrar por parte do governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju por mais investimentos para o turismo. Ele chegou a concordar com a avaliação do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), dando conta que o turismo no País é “vexatório”.

“Tenho que concordar com o presidente. Em 2018 nós recebemos 6,4 milhões de turistas, sendo que só da Argentina foram cerca de 2,5 milhões; mais 500 mil do Chile; 400 mil do Paraguai; e uns 400 mil do Uruguai; dos Estados Unidos foram 538 mil. A Ilha de Tenerife na Espanha, com 150 km2, recebeu cerca de 5 milhões de turistas no ano passado. E em termos de divisas recebeu ainda mais que o Brasil”, criticou o deputado.

Luciano Pimentel disse que tem estudado sobre o tema, que tem buscado dar sua contribuição, estudando, ouvindo e levantando informações. Pontuou que a foi eleito na Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) como secretário nacional de Turismo e Desenvolvimento Social. “Já vamos ter uma primeira reunião no próximo dia 19, no Rio de Janeiro, com parlamentares que trabalham com o turismo em todo o Brasil”.

Em seguida, Luciano Pimentel disse que precisava fazer observações sobre o turismo em Sergipe. Pontuou que, a partir de agora, a Secretaria de Turismo está buscando responder, de uma forma mais profissional. Registrou também o empenho da ABIH/SE (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe), presidida pelo empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho, que com recursos próprios está promovendo as potencialidades turísticas de Sergipe.

Luciano disse ainda que na visita ao município de Florianópolis (SC), constatou que no mercado municipal existem espaços onde as rendeiras produzem e contam com um balcão para comercialização, bancado pela prefeitura. “Vi unidades de apoio aos turistas em pontos da cidade, no mercado. Acho que o Estado tem que fazer a parte dele, mas as prefeituras municipais também precisam ajudar, em especial a de Aracaju. Cidades do interior já estão se alinhando tentando formar um roteiro para o turismo”.

“Quem não lembra de Canindé do São Francisco, da gestão de Orlandinho Andrade (in memoriam) que tinha uma técnica em Turismo, Silvinha (in memoriam), que fazia um trabalho belíssimo e morreu muito jovem. Canindé era alvo de divulgação em todos os eventos no Brasil. Hoje vemos o turista passar por lá e vai para Piranhas (AL). Estão aproveitando o trabalho que foi feito por Orlandinho e Silvinha, que amava o turismo e conhecia sobre o assunto”, comentou o deputado.

Luciano Pimentel citou que a Secretaria de Turismo é dirigida por um jovem que tem interesse pela área, mas não tem apoio e recursos necessários. O deputado citou que a cidade conta com muitos empreendimentos como hotéis e restaurantes bons, mas lembrou que a Prefeitura precisa atuar mais. O parlamentar exibiu um vídeo produzido pela ABIH promovendo o destino Sergipe. “Precisamos atrair mais turistas para o nosso Estado. Precisamos vender o destino Sergipe para atender os hotéis, para gerar emprego e renda”, disse, lamentando a ausência da Prefeitura de Aracaju nas feiras de turismo. A deputada Maria Mendonça (PSDB) se somou ao discurso de Pimentel.

