DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA PISTA CAUSA GRANDE ENGARRAFAMENTO NA BR-101

03/09/19 - 09:06:15

Um problema em um caminhão tanque que transportava óleo diesel, ocorrido na manhã desta terça-feira (03) terminou por provocar um grande congestionamento na BR-101, no sentido ao município de Própria. As informações são de que o derramamento do óleo aconteceu próximo a Laranjeiras, entre a Mussuca e a Ponte de Pedra Branca.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados e estão no local, orientando o trânsito que continua interrompido, o que deixou um congestionamento de cerca de dois quilômetros. O trânsito continua parado.

Foto redes sociais