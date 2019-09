Detran realiza 61º Leilão de Veículos nos dias 13 e 14 de setembro

Nesta edição, serão ofertados 615 bens, sendo 175 na condição de recuperável e 440 como sucata

A 61ª edição do Leilão de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) será realizada nos dias 13 e 14 de setembro. O evento acontece a partir das 8h30, no pátio da empresa Barradas e Queiroz, concessionária da autarquia, localizado na BR-101, KM 94, em Nossa Senhora do Socorro. Nesta edição, serão ofertados 615 bens, sendo 175 na condição de recuperável e 440 como sucata.

Estão sendo disponibilizados para arremate 559 motocicletas e 56 carros. A visitação dos bens se dará no período de 10 a 12 de setembro de 2019, no horário das 9h às 12h e das 14h às 16 horas, no pátio da empresa Barradas e Queiroz. Os interessados podem também visualizar as fotos e descrições de cada lote pelo site: www.barradasequeiroz.com.br.

Para as duas modalidades do leilão (presencial e eletrônica), é necessário que a pessoa realize o cadastro no site da organizadora ou no dia do evento. Entretanto, é necessário apresentar os documentos comprobatórios: pessoa física – Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; pessoa jurídica – CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica.

Para outras informações, ligar para a empresa Barradas & Queiroz, pelo telefone (79) 3024-8460.