Diretor Presidente da Agrese habilita empresas para estudos da Ceasa/Itabaiana

03/09/19 - 14:11:48

Na manhã desta terça – feira, 03, na sala de reuniões da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) o Diretor Presidente habilitou o Consórcio composto pelas Empresas Andrade Galvão e Mobi Engenharia, com sede em São Paulo e Salvador, no Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, deflagrado pelo Edital de Chamamento Público nº: 07/2019.

O referido edital tem como finalidade a elaboração de estudos que demonstrem a viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, com o objetivo de subsidiar o Governo do Estado de Sergipe na estruturação e projeto para a realização de investimentos de modernização, operação e manutenção da Central de Abastecimento, localizada no município de Itabaiana.

A entrega do termo de autorização para o Consórcio contou com a presença dos Membros da Comissão de Trabalho da Agrese, Carlos Alexandre Rodrigues Melo e Victória Souza do Nascimento, além do Diretor Presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira e dos representantes das Empresas.

Foto: Divulgação

Ascom/Agrese