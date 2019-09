EDVALDO NOGUEIRA ANUNCIA SUBSTITUIÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTA OBRA NA BEIRA MAR

03/09/19 - 05:44:10

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na noite desta segunda-feira, 2, que a empresa responsável pela realização da obra de recuperação da avenida Beira Mar, zona Sul da capital sergipana, será substituída. Em mais uma live com os internautas, realizada através das redes sociais, o gestor expressou seu descontentamento com os avanços dos serviços e anunciou a desclassificação da empresa vencedora do processo licitatório.

Ao responder o questionamento de um internauta, Edvaldo informou a convocação da segunda colocada no certame e estabeleceu a próxima terça-feira como prazo para retomada das intervenções. “A ordem de serviço foi assinada no dia 25 de janeiro deste ano, dia do meu aniversário, e deveria terminar no dia 25 de janeiro de 2020. A data prevista continua a mesma, mas comunico desde já que a empresa ganhadora da licitação foi desclassificada pela lentidão nos serviços executados. Aqui é assim: não trabalhou direito, sai”, destacou o prefeito.

O gestor assegurou fiscalizar constantemente as obras realizadas na cidade e enfatizou que “não permite que as empresas não cumpram com aquilo que foi acordado”. “Por isso, estamos convocando a segunda colocada no processo licitatório e na próxima terça-feira a obra deverá ser retomada. Demos um prazo de cinco dias para que a atual empresa possa se defender, mas não tem justificativa porque ela estava parando a obra toda semana para consertar as máquinas. Esperamos o período chuvoso passar porque, de fato, é difícil realizar obras com chuvas, mas mesmo com a estiagem, não houve grandes avanços. Então tomamos providências e na próxima semana os serviços voltam à normalidade”, reforçou.

Dando continuidade às explicações sobre o andamento das obras em execução no município, Edvaldo esclareceu para a internauta Lucineide Pereira o porquê de a infraestrutura do Japãozinho ter sido paralisada, com 90% de conclusão da primeira etapa. “Estamos fazendo um estudo para readequação dos dois projetos e poder interligar a rua B com a avenida Euclides Figueiredo. Foi necessário paralisar nesta semana, mas peço um pouco de paciência porque será somente nesta semana. Fique tranquila que em oito dias a obra recomeça e continuará sendo muito bem feita porque não há nenhum problema com o projeto. Como disse, foi apenas para essa readequação que vamos fazer”, detalhou.

Outra obra que foi abordada durante a live foi a de infraestrutura do Marivan. De forma transparente, o prefeito também confirmou a paralisação, mas garantiu ser temporária. “Neste caso, a paralisação se deu para ajustes nos termos do contrato, que precisaram ser mudados. Mas quero garantir que esta pausa é por pouco tempo. A Caixa Econômica solicitou essas mudanças no contrato, nós fizemos, encaminhamos para o banco e aguardamos a liberação, que deve ocorrer ainda esta semana para que a obra prossiga. Mas aproveito para dizer que cobrei ao presidente da Emurb, dei uma bronca danada, porque não acho legal que isso ocorra e não quero que as obras paralisem. De fato, no Marivan e Japãozinho as obras paralisaram, mas não é por falta de dinheiro, e sim por conta desses ajustes. Semana que vem tudo estará resolvido”, justificou.

Edvaldo aproveitou ainda para informar que, até o final do ano, a Prefeitura deverá dar ordem de serviço para início das obras de infraestrutura da Ponta da Asa. “Já conseguimos o recurso, estamos finalizando o projeto e até o final do ano deveremos autorizar o início das obras. Estamos no mês de setembro e ainda temos prazo. Assim como todas as obras existe um processo que precisa ser cumprido, mas vou cumprir com meu compromisso e vou dar ordem de serviço nesta obra”, garantiu.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima