Eterno miserável

03/09/19 - 07:57:43

Diferente da Bahia, do Ceará e do Piauí, que geram empregos e renda, Sergipe vive de pires nas mãos, mendigando ajuda federal. Ora, por que, apesar da grave crise econômica, outros estados nordestinos seguem produzindo riquezas, enquanto Sergipe é o retrato da penúria? Talvez o narcisismo e a incompetência dos últimos governantes respondam à esta indagação. Diferente dos políticos de outros estados, que apostaram na macro economia, investiram na educação e atraíram grandes investimentos, as lideranças sergipanas se contentaram em usar o dinheiro público para “empregar” agregados e enriquecer aliados, passaram a mão nas cabeças de empresários incompetentes, fizeram vistas grossas à sonegação e se ocuparam com brigas paroquiais tão pequenas quanto eles. Portanto, enquanto a coisa pública for administrada com uma visão mesquinha, digna de políticos atrasados, Sergipe vai continuar vendendo o almoço para comprar o jantar. Misericórdia!

Rasgando dinheiro

A Prefeitura de Nossa Senhora das Dores teria contratado uma palestra pela bagatela de R$ 986 mil. Pelo menos é o que garante o vereador Fabrício Menezes (PSL). Revoltado com o exagerado valor, o parlamentar dorense pediu providências ao Ministério Público. O vereador torce que a Prefeitura cancele o contrato antes da intervenção do MP, pois não se justifica gastar quase R$ 1 milhão com uma simples palestra sobre saúde. Homem, vôte!

Laranjal investigado

A Polícia Federal interrogou, ontem, os deputados estaduais Luciano Bispo, Zezinho Guimarães e Garibalde Mendonça – todos do MDB. Os três foram questionados sobre possíveis candidaturas laranja bancadas pelo partido nas últimas eleições. A suspeita do Ministério Público é que parte do dinheiro repassado às candidatas teria irrigado outras candidaturas emedebistas. O teor dos depoimentos dos três deputados ainda não foi liberado pela PF. Vixe!

Abra o olho

A cada 15,9 segundos ocorre uma tentativa de fraude através do roubo de identidade, em que dados pessoais são usados por criminosos para firmar negócios. Segundo o Indicador Serasa Experian, entre as tentativas de golpe, a principal é a emissão de cartões de crédito obtidos com identificação falsa ou roubada. A telefonia foi responsável por 42,3% do total de tentativas de fraude registradas em janeiro passado. Cruzes!

Campanha antecipada

Sempre que pode, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) bate, sem dó nem piedade, no prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). De olho na Prefeitura de Aracaju, o jovem parlamentar se esforça para desgastar a imagem do comunista: “Edvaldo é um preguiçoso rejeitado por 74% da população”, discursa Rodrigo, que se acha o queridinho dos aracajuanos. Marminino!

Cuide-se

Aracaju vai sediar o 3º Simpósio de Prevenção ao Suicídio. Agendado para sexta, sábado e domingo próximos, o evento objetiva discutir formas de prevenção do suicídio, com a participação de médicos, educadores e religiosos. Estão previstas palestras, oficina de auto-prevenção, apresentações culturais e relatos de experiências. O simpósio será realizado no Grupo Espirita Irmão Fêgo, à rua Vereador João Claro, bairro Siqueira Campos. Participe!

Política no cardápio

Como dizem os colunistas sociais, políticos de A a Z prestigiaram, ontem, a inauguração da reforma física do prédio da Assembleia Legislativa. Entre outros, estiveram por lá os ex-governadores Albano Franco (PSDB) e Jackson Barreto (MDB) o atual Belivaldo Chagas (PSD), o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PCdoB), deputados, prefeitos e vereadores, etcétera e tal. Nem precisa dizer que todas as conversas giraram em torno da política. Danôsse!

Digital dedo-duro

Alô rapaziada do fumacê, é melhor não acender agora. Antes, fique sabendo que já está sendo testado o drogômetro, aparelho capaz de identificar substâncias psicoativas no organismo dos motoristas. É só o suplicante colocar o dedo-duro na maquineta para a própria digital entregar o maluco: tá doidão! Calma, pois o aparelho ainda não foi regulamentado pelo Denatran e, ademais, o maconheiro não é obrigado a fazer danado do teste. Crendeuspai!

Me dá um dinheiro aí!

E o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) acompanha, hoje, em Brasília, a votação do pedido de empréstimo no valor de R$ 300 milhões para Aracaju. Dirigida ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, a proposta será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A ideia do prefeito é usar a bufunfa em obras de infraestrutura em Aracaju. Então, tá!

Os penitentes

“Uma cruz para os enforcados: práticas penitenciais em Nossa Senhora das Dores” é o titulo do livro do historiador e pesquisador, João Paulo Araújo de Carvalho. Com uma temática religiosa, a obra ressalta as manifestações de fé e resgata os costumes e crenças da população dorense. Publicado pela Editora Diário Oficial de Sergipe, o livro sobre os penitentes será lançado, dia 14 próximo, na 5ª Bienal do Livro de Itabaiana. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no Sergipe Jornal, em 31 de dezembro de 1947.