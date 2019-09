EX-DEPUTADA ESTADUAL É NOMEADA EM CARGO EM COMISSÃO NO TCE/SE

03/09/19 - 13:28:20

A ex-deputada estadual Sílvia Tereza Fontes Caldas, foi nomeada para um cargo em comissão no Tribunal de Contas do Estado (TCE), com a função de coordenadora adjunta de Comunicação Social, com salário de R$ 16 mil. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (03) pelo site Hora News.

Segundo o HN, para o jornalista Edmilson Brito, presidente eleito do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE), a formação de Sílvia Fontes não a capacita para exercer tal função, que pela complexidade do cargo deveria ser exercido por um profissional graduado em Jornalismo.

Sílvia Fontes foi deputada estadual e concorreu ao cargo de vice-governadora na chapa encabeçada pelo ex-deputado federal Valadares Filho, derrotado no último pleito, além de ter sido secretária de Assistência Social em Nossa Senhora do Socorro, na gestão de Fábio Henrique.

O diretor de Comunicação do Tribunal de Contas, jornalista Theotônio Neto, disse não saber de quem foi a indicação.“Esse detalhe de indicação eu desconheço. Agora ninguém entra no tribunal se não for nomeado pelo presidente da casa”, explicou.

Também ao HN, o deputado federal Fábio Henrique disse que não tinha conhecimento dos detalhes nomeação. “Desconheço os detalhes. A ida dela para o Tribunal de Contas não passou por mim. Sei que ela está com Theotônio. Vou ver isso com ela, se não pode tem que sair”, diz surpreso Fábio Henrique.

As informações são Hora News