Revelar novos talentos: Festival de música estudantil é lançado com novidades

03/09/19 - 09:26:48

A ideia é revelar novos talentos musicais entre alunos do IFS, além de estudantes matriculados em qualquer instituição de ensino de Sergipe e de outras instituições da Rede Federal.

Sabe aquela música que você escreveu e engavetou, ou mesmo tem vontade de escrever uma letra? Se você é estudante do IFS, de qualquer instituição de ensino pública ou privada, ou se estuda na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, chegou a hora de mostrar esse talento. O Instituto Federal de Sergipe lançou o regulamento do IFStar 2019, com inscrições entre os dias 2 e 16 de setembro. Trata-se do festival de música estudantil que movimentou o estado na sua primeira versão, em 2018, e chega à segunda edição com ampliação na abrangência de participantes e na organização.

O pré-requisito para participar é estar regularmente matriculado em qualquer instituição de ensino sergipana, seja ela pública ou privada, e ter uma música autoral. Não há delimitação de nível escolar, então podem participar alunos do fundamental ao ensino superior. Estudantes de outros estados também podem participar, desde que sejam alunos de instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

De acordo com José Wlamir Barreto Soares, professor do IFS e membro da comissão de organização do IFStar 2019, outra novidade é que as etapas do festival ocorrerão fora dos muros do IFS. “A proposta é ampliar a visibilidade do projeto e, por consequência, dos talentos que irão se apresentar. Sendo assim, a primeira etapa será no IFS – Campus Socorro, em Nossa Senhora do Socorro, e na Praça do Rosário, em Lagarto; e a final será no Parque da Sementeira, em Aracaju”, explica Wlamir.

Na análise do professor Wlamir, o fazer artístico e musical é mais do que um simples momento de lazer para quem está em fase de aprendizagem. “É uma atividade que desenvolve e exercita inúmeras capacidades no indivíduo, como a lógica, a criatividade e a concentração, fatores muito exigidos na hora de estudar e até mesmo no mercado de trabalho”, aponta o docente do IFS.

Inscrição

Para participar, os interessados deverão acessar o site https://ifstar2019.wixsite.com/festival e buscar o link para inscrição. Ao preencher a ficha de inscrição online, os participantes devem informar qual das eliminatórias pretende participar (se na de Lagarto ou de Nossa Senhora do Socorro) e anexar, entre os documentos exigidos no regulamento, a letra da música (escrita/digitada) em formato “PDF” e essa mesma letra executada (tocada) em formato “MP3”.

Cada participante ou grupo poderá inscrever apenas uma canção, para uma das eliminatórias à sua escolha. A música inscrita será analisada e passará por uma pré-seleção e, se classificado, irá participar da fase eliminatória indicada no ato da inscrição. Já as músicas participantes deverão ser inéditas, não podem ter sido gravadas em trabalhos de cunho comercial e/ou divulgadas. Serão aceitos gêneros e estilos livres que auxiliem na promoção do crescimento intelectual, colaborando para a formação de sujeitos críticos, éticos e conscientes.

O que

Quando Onde Período de Inscrição 02/09/2019 a 16/09/2019 https://ifstar2019.wixsite.com/festival Resultado Parcial das Inscrições 17/09/2019 https://ifstar2019.wixsite.com/festival Recurso das inscrições 18/09/2019 https://ifstar2019.wixsite.com/festival Homologação das Inscrições 20/09/2019 https://ifstar2019.wixsite.com/festival Resultado das músicas selecionadas para as eliminatórias 27/09/2019 https://ifstar2019.wixsite.com/festival 1ª Etapa: Audições da 1ª eliminatória 11/10/2019 às 15h Campus Socorro, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. 1ª Etapa: Audições da 2ª eliminatória 18/10/2019 às 15h Praça do Rosário, na cidade de Lagarto, em Sergipe. 1ª Etapa: Resultado 21/10/2019 https://ifstar2019.wixsite.com/festival 2ª Etapa: Fase Final 29/11/2019 às 15h Parque da Sementeira em Aracaju, capital sergipana. 2ª Etapa: Resultado 29/11/2019 Parque da Sementeira em Aracaju, capital sergipana (no mesmo dia da fase final).

