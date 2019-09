GACC arrecadará fundos para construção de nova sede durante V Bienal do Livro

03/09/19 - 17:00:00

Além da literatura, cultura, artes, shows artísticos, games e apresentações teatrais, a V Bienal do Livro de Itabaiana estará arrecadando fundos para a construção da sede própria do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/Sergipe). A maior feira literária do Norte/Nordeste acontece de 11 a 15 de setembro, no Shopping Peixoto, em Itabaiana.

Para viabilizar a edificação do novo imóvel, a instituição estará em um estande localizado no Pavilhão dos Municípios exibindo a maquete do prédio. Os funcionários do GACC também estarão no evento arrecadando fundos, através da solidariedade dos colaboradores, ou doações de materiais de construção.

Para a assistente de Captação de Recursos do GACC, Sirleide Gomes, o objetivo da entidade durante a Bienal é captar doadores que possam colaborar para construção da sede. “Estaremos na Bienal apresentando a maquete da sede própria do GACC e recebendo de braços abertos as doações sejam financeiramente ou com material de construção”, destacou.

GACC

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) comemora 20 anos de existência no próximo dia 21 de Outubro de 2019. A entidade trabalha realizando a missão de humanizar o tratamento de crianças e adolescentes com câncer, oferecendo: Hospedagem, passagens, refeições, medicamentos, cestas básicas, exames, consultas, transporte, atividades recreativas, atendimento psicológico, atendimento nutricional, atendimento dentário e serviço jurídico.

Por Danilo Cardoso