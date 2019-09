INCRA PREPARA ENTREGA DE 645 NOVOS TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO EM SERGIPE

03/09/19 - 14:07:22

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o governo do Estado deverão entregar nas próximas semanas 645 novos títulos de propriedade, em mais uma etapa da ação de regularização fundiária implantada em Sergipe.

A ação, fruto de um convênio firmado em 2009 entre a autarquia federal e o governo estadual, prevê a regularização de imóveis rurais nos municípios de Simão Dias, Porto da Folha, Campo do Brito, Arauá e Umbauba, no interior sergipano. “Essa parceria com o governo do Estado é extremamente importante e sempre nos empenharemos muito para o fortalecimento desse laço. É assim, com um trabalho conjunto, que temos conseguido avançar, regularizar os imóveis, entregando os títulos e oferecendo maior segurança jurídica a tantas famílias aqui em Sergipe”, afirmou Sany Mota, chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária do Incra/SE.

Os títulos, assinados nesta terça-feira(03) pelo superintendente regional do Incra/SE, Gilson dos Anjos, receberão, também, a assinatura do governador do estado, Belivaldo Chagas, antes da entrega aos agricultores. “O título de propriedade tem o poder de transformar posseiros em proprietários. Isso muda a vida de gente que sempre trabalhou duro, mas nunca teve a segurança de um pedaço de terra em seu nome. É uma ação, de fato, com inegável importância social”, analisou o superintendente do Incra/SE.

Os títulos assinados nesta terça-feira serão destinados a agricultores dos municípios de Simão Dias e Campo do Brito.

Desde o início do convênio entre Incra e governo de Sergipe, cerca de 1700 famílias já foram contempladas com títulos de propriedade no estado.

Fonte e foto assessoria