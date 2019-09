Laércio visita Embrapa para estreitar laços em prol do desenvolvimento agropecuário

03/09/19 - 13:52:39

O deputado federal Laércio Oliveira participou de reunião nesta segunda-feira, dia 2, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Tabuleiros Costeiros para conhecer de perto a instituição, os projetos e trabalhos realizados e se coloca à disposição para ajudar no que for preciso.

Em Sergipe a Embrapa tem um quadro com 214 empregados, sendo 65 pesquisadores, 66 analistas, 43 técnicos e 40 assistentes. Com uma equipe das mais qualificadas e especializadas em coqueiro do mundo. Possui também especialistas em agronomia, zootecnia, veterinária e diversas outras áreas das ciências agrárias, ambientais, biológicas e sociais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos agroecossistemas da região.

O deputado estava acompanhado do superintendente da Superintendência Federal da Agricultura do Estado de Sergipe, Haroldo Araújo Filho e o superintendente substituto, André Barreto. Durante a reunião o chefe-geral interino da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Marcelo Fernandes, falou sobre os 23 projetos que estão sendo conduzidos, dos laboratórios para suporte à pesquisa e atendimento ao público e falou que precisa de ajuda do parlamentar, já que houve contingenciamento de verba para pesquisas e esses projetos correm risco de não ser finalizados. Até o momento estamos dando continuidade com a verba que temos, mas não sabemos até quando isso será possível. Após a reunião, Marcelo convidou o deputado para conhecer o laboratório de Inovação.

“Sempre fui admirador da Embrapa. Uma empresa que lida com pesquisas em várias áreas importantes em nosso estado. São projetos e pesquisas desenvolvidas para ajudar o homem do campo com tecnologia e inovação com custo reduzidos por ter na casa excelentes pesquisadores para elaboração e execução dos projetos. Eles trabalham com uma área que acho muito importante e que sempre precisa de ajuda, a agricultura familiar. A cultura do coqueiro também é uma área bastante ampla em nosso estado e a Embrapa trabalha com pesquisa no sistema de produção, prevenção, controle e manejos de pragas e doenças, além da conservação e melhoramento genético, como foi explicado por Marcelo Fernandes, durante a reunião”, explicou Laércio.

“Fiquei encantado com o laboratório de inovação por tudo que eles estão realizando, principalmente com o foco no produtor rural, beneficiando o homem do campo. Além disso, a Embrapa tem projetos realizados na conservação de recursos genéticos de coco, mangaba, ovinos Santa Inês, cana e peixes, ou seja, em toda região do estado tem projetos sendo desenvolvidos pelos competentes profissionais da Embrapa”, enfatizou Laércio.

Para o superintendente da Superintendência Federal da Agricultura do Estado de Sergipe, Haroldo Araújo Filho, a reunião foi extremamente positiva. “Segue a diretriz do Ministério da Agricultura em estreitar os laços institucionais em prol do desenvolvimento agropecuário. Além disso, a visita do deputado Laércio aproxima os órgãos com o parlamento. E não tenho dúvida que o deputado Laércio será um grande interlocutor entre os órgãos federais, aqui no estado, não só como poder executivo central, mas também com o parlamento e outros players importantes do cenário nacional”, citou Haroldo.

Estavam presentes o chefe adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento, Ronaldo Resende, o chefe adjunto de Transferência de Tecnologia, Alexandre Nizio, o chefe adjunto de Administração, Paulo César Carvalho, o pesquisador, Edson Patto Pacheco, o analista, Aurélio Barreto, o técnico, Lion Schuster e o assistente de Comunicação, José Roque.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria