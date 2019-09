Mais uma criança é vitima de bala perdida em favela localizada no Bugio em Aracaju

03/09/19 - 06:32:36

Em menos de uma semana, duas crianças que brincavam foram vitimas de bala perdida. No primeiro caso, um menino de 10 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Neste caso, a criança brincava em uma praça quando foi atingida por um tiro na cabeça.

O segundo caso foi registrado na noite desta segunda-feira (02) e outra criança, uma menina de 8 anos, também foi atingida por um tiro. A criança foi vítima de disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (02) no loteamento Estrela do Oriente, localizada no Conjunto Bugio em Aracaju. O tiro que atingiu a menina foi disparado em uma rua nas proximidades

A criança que foi atingida com um tiro de raspão na cabeça, foi socorrida às pressas e levadas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Ainda segundo populares, a suposta troca de tiros pode estar ligada a acertos de contas por conta de drogas.

A polícia foi acionada, esteve no local, mas até o momento ninguém foi preso. Quem tiver qualquer informação pode ser passada através do 190 ou 181.

Com informações e foto do radialista J. Pereira

Munir Darrage