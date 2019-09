Município de Tobias Barreto e suas surpreendentes peculiaridades

03/09/19 - 05:30:34

O ESTADO DE SERGIPE CONTINUA SENDO UMA AGRADÁVEL SURPRESA E O MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO VAI ALÉM DA FEIRA DA CORUJA, BORDADOS EM PONTOS DE CRUZ E RICHELIÊ

A antiga cidade de Campos localizada no sertão das águas ao sudeste do estado é unanimidade entre sergipanos e baianos, tradicionalmente os noivos nesses dois estados nordestinos na hora de fazer o enxoval pensa logo no Polo Fabril dessa terra abençoada por Nossa Senhora Imperatriz. Além de atender as exigências dos mais requintados casais de nubentes e gestantes a feira da coruja atrai semanalmente mais de 5 mil sacoleiras vindas de diversos pontos do Brasil em busca das vantagens oferecidas por um grande mercado atacadista de confecções e artigos para cama, mesa e banho. O artesanato em bordados com pontos de cruz e Richeliê é o que há de mais luxuoso e muitas vezes presentes no acabamento primoroso dos produtos especialmente manufaturados.

O que o mundo ainda precisa saber é que além do seu pólo industrial e comercial de confecções o município de Tobias Barreto guarda agradáveis surpresas que potencializam atividades turísticas que contemplam o desenvolvimento sustentável numa região de matas virgens que misturam espécies da fauna e da flora de dois importantes bioma: Caatinga e Mata Atlântica.

No último domingo, 01/09 Jr Dantas Coordenador de Turismo de Tobias Barreto-SE teve o privilégio de receber o Secretario de Turismo de canindé de São Francisco e Gerente da MFTUR e o juntou um Seleto grupo de trilheiros e fez uma gratificante e experiência percorrendo uma maravilhosa trilha de 14km de extensão denominada de Trilha da Cachoeira do Boqueirão Feio na Serra dos Macacos; apesar do nome “Feio” as belezas paisagísticas contrariam a quem a denominou assim!

O turista que chega ao povoado Samambaia se surpreende com a quantidade de trilhas daquele belo e impressionante canto tobiense que ostenta atrativos entre os seus vales, rios, riachos, cachoeiras e muita história. Nessa região além do museu do Tropeiro encontramos as trilhas do Poço do Porão, trilha da Pedra Grande, trilha do Rio da Curva, Veredas da Fé e Toca da Onça; um verdadeiro paraíso para os amantes do ecoturismo e do turismo de aventura.

Uma das paradas obrigatória é o Recanto da Serra, ponto pitoresco que de forma rústica abriga o Museu do Tropeiro, curiosidades e histórias muitas vezes contadas em cordel por uma apaixonante figura, conhecida no meio cultural e artístico como, Pedro Menezes, o cordelista matem nesse recanto um restaurante onde serve deliciosos pratos da culinária típica regional.

O município que um dia foi chamado de Campos é berço de dois grandes vultos da história sergipana: Tobias Barreto de Menezes, um dos maiores juristas do Brasil e Epifânio Dórea um dos maiores intelectuais do estado.

Recomendo que não apenas se satisfaçam com esta leitura mas preparem os apetrechos de trilha e experimente Tobias Barreto.

Por Junior Dantas

Foto assessoria