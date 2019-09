Paradeira por pouco tempo

03/09/19 - 00:15:24

Diógenes Brayner – [email protected]

De repente há uma paradeira em termos de conversas preliminares sobre as eleições do próximo ano. Embora os contatos permaneçam e haja sinalização de que muita coisa ainda pode acontecer no desenvolver do tempo, até o momento não há nada firme na formação de alianças. Não há ainda uma sinalização forte de que a oposição formará um bloco unido para enfrentar o Governo. Embora, dentro da situação, se revela movimentos que possam dar uma nova dimensão ao que se chama de composição sólida.

Não há um pensamento firme em relação às posições ideológicas, mas acenos frágeis de que haverá uma luta em torno da necessidade de mudanças. O chamado grupo novo faz esse zig-zag, mas sem demonstrar qualquer vocação administrativa, embora deixe passar o interesse em por na linha o que consideram deslizes. A base aliada está muito bem afinada com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e cumpre o seu papel de ajudar na condução do Estado. No bloco, entretanto, existem interesses políticos que se conflitam e vão criar dificuldades para a unificação em torno de uma chapa comum.

O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, está quieto e trata com carinho do PED, sem mostrar interesse sobre eleições municipais. Até o final das eleições diretas para presidentes de diretórios – incluindo o nacional – as águas vão correr para o mesmo destino. Mas, a partir da escolha definitiva dos novos dirigentes, o PT vai reiniciar todo o seu movimento para tentar ter candidatura própria à Prefeitura de Aracaju. Não adiantam dourar a pílula, alguns petistas discordam do apoio a Edvaldo Nogueira, mesmo que mantenham cargos em seu Governo.

O ex-deputado federal Márcio Macedo, atual vice-presidente nacional do PT, não desistiu de ser o candidato a prefeito de Aracaju no próximo ano. Nesse ponto o seu bloco está dividido, porque o presidente regional, João Daniel, acha que o grupo montado pelo ex-governador Marcelo Déda não pode ser desfeito. Estrategicamente o senador Rogério Carvalho assiste o desenvolver dos projetos, mas ainda não emite opinião em relação a um rompimento que se tornará natural dentro da base aliada, caso haja uma divisão em termos de sucessão municipal.

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) já se imaginou candidata à prefeita, mas agora se une a Márcio Macedo e apoia a sua candidatura caso aconteça. Eliane vai aguardar o momento adequado para expor posição. Espera o resultado do TSE e se obtiver êxito no processo, passa a pensar no Governo do Estado, contando com a possibilidade do governador Belivaldo Chagas disputar o Senado Federal, desincompatibilizar-se do cargo por nove meses, o qual será ocupado por ela, com direito à reeleição.

Bom, mas aí é que se dará o problema. É que na base aliada tem quatro nomes para a sucessão estadual: Rogério Carvalho (PT), Fábio Mitidieri (PSD), Laércio Oliveira (PP) e o próprio Edvaldo Nogueira (PCdoB) que, se for eleito deixa a Prefeitura em 2022 para disputar o Governo. Isso tudo sem contar com o conselheiro Ulices Andrade. Um político que sabe atuar nos bastidores, tem muita experiência em formar blocos e só pensa em ocupar o Palácio dos Despachos.

Será uma refrega muito grande e pode ganhar quem tiver melhor condições de aglutinar…

Candidatura laranja

Os deputados estaduais Luciano Bispo, Zezinho Guimarães e Garibaldi Mendonça, todos do MDB, prestaram ontem esclarecimento à Polícia Federal sobre mulheres que foram ‘laranjas’, como candidatas no pleito de 2018.

*** Os três teriam sido indicados pela direção do partido, à época, de terem participado de reunião com as tais mulheres que fizeram candidaturas ‘laranjas’.

*** Todos negaram qualquer participação nesse processo e que não têm nada a ver com essas candidaturas. Disseram que se reuniram com filiados que não foram candidatos.

*** Um deles comentou com os outros: “esse problema das ‘laranjas’ ainda vai feder”.

Sobre pagamento

Em decisão judicial tomada dia 22 de agosto, o Governo estará obrigado a pagar correção monetária caso o pagamento dos salários ocorra após o dia 12 do mês seguinte.

*** Com a decisão descaracteriza o atraso nos salário, que vem ocorrendo exatamente neste período.

‘Zum zum zum’ na Barra

O ‘zum zum zum’ político na Barra dos Coqueiros é sobre o desvio de recursos na obra de contenção da maré na Atalaia Nova e envolvimento de gestores da prefeitura.

*** Segundo um vereador consultado, isso se trata de especulações.

Amorim em conversas

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) vem mantendo conversas com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que deseja lançar o seu nome à sucessão naquele município.

*** Até agora nenhuma decisão foi tomada, Amorim diz que não tem pressa, mas a possibilidade de aceitar “é grande”.

Convenções do partido

O PSDB, segundo Eduardo Amorim, já fez convenções em 30 municípios e fará em outros nos próximos dias, para eleição de diretórios. Acrescentou que “não passaremos o partido para qualquer um”.

*** – A sigla quer presidentes municipais com responsabilidade e vocação política, disse.

Convite a Joseilson

O PRB convidou ontem o empresário Joseilson, da área de móveis em Nossa Senhora da Glória, para filiar-se ao partido e integrar o bloco que forma uma frente para renovação do município.

*** Os dois vão voltar a conversar mais adiante sobre o convite que lhe fora feito…

Haddad dá apoio

O ex-candidato a presidente da República, Fernando Haddad (PT), declarou apoio à candidatura de Jefferson Andrade para presidente municipal do partido em Aracaju.

*** No próximo domingo acontece à votação para escolha do presidente municipal e em outubro decide o presidente regional do partido.

Missão a Márcio

Segundo fonte do PT, lideranças do partido em Sergipe deram uma missão a Márcio Macedo, para ele unir o partido no Estado e ter o apoio “das cabeças da legenda”.

*** A mesma fonte diz que o PT aguarda o PED para por o bloco na rua e disputar a Prefeitura de Aracaju. O próprio Márcio é um dos prováveis candidatos.

Em Riachão dos Dantas

A Justiça Eleitoral atuou forte durante as eleições especiais para a Prefeitura de Riachão dos Dantas. A polícia fez apreensões de dinheiro e até de cofres.

*** Em uma busca e apreensão, um vereador entregou mil reais que tinha em casa e um empresário teve seu cofre, com RS 30 mil, apreendido.

Valadares e Almeida

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSD) e o ex-senador Almeida Lima tiveram uma conversa durante almoço. Trataram sobre composição para as eleições do próximo ano.

*** Os dois ficaram de ter novas conversas mais à frente para voltar a tratar do assunto.

Vários candidatos.

Já o ex-senador Valadares (PSB) defende que a oposição apresente vários candidatos à Prefeitura de Aracaju e depois se una para apoiar quem ficar para o segundo turno.

*** Tem gente contra essa ideia, porque “pode ocorrer episódios no caminho e cada um seguir seu rumo no final”.

Valmir está otimista

Circulou ontem com insistência, nos meios jurídicos, o retorno do prefeito afastado Valmir da Madeireira ao comando da Prefeitura de Lagarto ainda este mês.

*** Essa possibilidade anima aliados de Valmir, que se mantêm em silêncio.

Valdevan e orações

O deputado federal Valdevan Noventa é um homem de fé. Da bancada evangélica é o que mais está presente nas orações, quem mais joga os braços ao ar e quem faz suas preces o mais alto possível.

*** Valdevan confia muito nas orações para se manter na Câmara Federal.

Um bom bate papo

Bem concentrado – O PT está todo concentrado na realização do PED para escolha dos presidentes de diretórios municipais, que acontece domingo.

Quase a unidade – O deputado federal João Daniel (PT) praticamente conseguiu a unidade do partido para sua reeleição a presidente do Diretório Estadual.

Muito cedo – Eleições municipais nas cidades do interior apresentam certo movimento dos pré-candidatos, mas a população ainda acha muito cedo.

André retorna – O ex-deputado federal André Moura (PSC) pensa em 2022, mas tem o seu objetivo voltado para retornar à Câmara.

Sem sinal – Já o ex-senador Valadares (PSB) está em silêncio quase absoluto. Fala pouco sobre política e não dá sinais de que será candidato em 2022.

Não poupa conversa – Um dos nomes bem citado para disputar o Governo em 2022 é o do conselheiro Ulices Andrade. Não tem poupado conversas.

Precisa rever – O PT não conseguiu empolgar com a sua caravana pelo Nordeste. A sigla precisa rever seu relacionamento com o povo.

Bela confusão – O presidente Bolsonaro assina no final da semana Medida Provisória que esvazia carteirinha de entidades estudantis.

Fica tudo bem – Quarenta mil juízes emitem nota de repúdio ao ministro do Supremo Gilmar Mendes, e fica tudo bem.