POLÍCIA PRENDE ACUSADO DE MATAR CRIANÇA E ADOLESCENTE NO GEITIMANA

03/09/19 - 06:29:06

A Polícia Militar prendeu Rafael Clécio Santos Santana, de 21 anos, em flagrante delito por posse de vários pinos com cocaína. A prisão aconteceu na noite do último domingo, 1, no condomínio residencial Zilda Arns, no bairro Cidade Nova, em Aracaju.

Segundo informações da polícia, Rafael já estava sendo procurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por ter um mandado de prisão em aberto. O indivíduo seria um dos autores do duplo homicídio ocorrido na Praça da Getimana, bairro Japãozinho, no último dia 28 de agosto. Na ocasião, Alef Gomes dos Santos, de 20 anos, e uma criança de 9 anos, atingida na cabeça pelos disparos de arma de fogo, vieram à óbito.

Rafael confessou ter praticado o homicídio de Alef com Alan da Conceição Reis, coautor do crime. O preso também afirmou que os disparos atingiram a criança, pois ela estava brincando na praça e correu na direção de Rafael. Alan também possui mandado de prisão pelo duplo homicídio e continua sendo procurado pelo DHPP.

Uma coletiva de imprensa será realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE) às 8h30 desta terça-feira a fim de detalhar as investigações que culminaram na prisão de Rafael. A coletiva ocorrerá na sala da Assessoria de Comunicação Radialista Júlio César.

Fonte: SSP/SE