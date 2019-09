Policiais Civis participam de curso de Mediação de Conflitos Judicial

03/09/19 - 07:53:25

O curso também abrange as categorias de delegados, escrivães e agentes de polícia.

Nesta segunda-feira, 02, delegados, escrivães e agentes da Polícia Civil iniciaram o curso de Mediação de Conflitos Judicial no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), operacionalizando assim o termo de cooperação assinado entre a Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça.

O curso acontece até o dia 9 de setembro de 2019 e tem como objetivo capacitar os policiais lotados nos oito núcleos do Programa Acorde de Aracaju e do interior do Estado para que os acordos produzidos possam ser homologados pelo Poder Judiciário.

De acordo a coordenadora estadual do Programa Acorde, delegada Ana Carolina, o curso é dividido em duas partes: teórica e prática. Ao final das aulas, o policial será considerado mediador judicial e estará apto a trabalhar com os conflitos interpessoais de forma mais qualificada, trazendo a paz social para as partes envolvidas e para a comunidade.

Fonte e foto SSP