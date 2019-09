Programa Mão Amiga Cana paga 3ª parcela nesta quarta-feira

Coordenadoria da Mulher da Seit e Ronda Maria da Penha abordam combate à violência contra a mulher

Já está disponível para saque a terceira parcela do pagamento do Programa Mão Amiga Cana 2019. O recurso foi creditado na última sexta, 30, nas contas dos trabalhadores do corte da cana, que podem realizar o saque do benefício em qualquer agência do Banco do Estado de Sergipe ou Ponto Banese, munidos do cartão do programa. De 04 e 13 de setembro, os beneficiários participarão de seminários sobre combate à violência contra a mulher, oferecidos pela Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho – Seit em todos os municípios atendidos.

Nesta edição do programa, estão sendo contemplados 3.844 trabalhadores rurais sergipanos, com o pagamento de quatro parcelas de R$ 190, totalizando R$ 730.360,00 investidos pelo governo de Sergipe, com recursos do tesouro estadual, advindos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCEP. São beneficiados pelo programa os trabalhadores rurais de 21 municípios de atividade sulcroalcooleira: Capela, Santa Rosa de Lima, Japaratuba, São Cristóvão, Areia Branca, Maruim, Carmópolis, Rosário do Catete, Malhada dos Bois, Siriri, Nossa Sra. Das Dores, Capela, Japoatã, São Francisco, Pacatuba, Aquidabã, Laranjeiras, Riachuelo, Divina Pastora, Neópolis e Muribeca.

A participação nos seminários promovidos pela Seit é a contrapartida obrigatória dos beneficiários para o recebimento da quarta e última parcela. Nesta edição, segundo a secretária de Estado da Inclusão Social, Lêda Couto, os seminários abordarão o combate à violência contra a mulher. “Teremos a participação especial da Ronda Maria da Penha, além das equipes da coordenadoria da Mulher da nossa diretoria de Direitos Humanos, que abordarão essa temática tão necessária durante os seminários, que têm público majoritariamente masculino – quase 90%. Estaremos em campo entre 04 e 13 de setembro para reforçar a conscientização e o combate à violência doméstica”, disse Lêda.

A programação de seminários começa nesta quarta-feira (04) em Divina Pastora e em Santa Rosa De Lima. Na quinta-feira (05), será em Muribeca, Malhada dos Bois e em São Francisco. Na sexta (06), segue para Laranjeiras e São Cristóvão. Já no dia 09, os seminários acontecerão em Neópolis, Pacatuba e Japoatã. No dia 10, recebem o seminário os municípios de Rosário Do Catete, Maruim e Areia Branca. No dia 11, é a vez de Japaratuba, Siriri e Riachuelo; e no dia 12, Capela e Aquidabã. A programação se encerra no dia 13, com a realização do seminário em Nª Sra. das Dores.

Informações e foto ASN