RODRIGO VALADARES DIZ QUE “EDVALDO NOGUEIRA É UM PREFEITO PREGUIÇOSO”

03/09/19 - 05:21:47

Stephanie Macêdo – Rede Alese

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) utilizou a tribuna para registrar, segundo ele, que vem sofrendo taques orquestrados pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PSDB), e que estão sendo feitos através do vereador da Câmara da Municipal de Aracaju (CAM), professor Antônio Bittencourt (PCdoB).

De acordo com o deputado, ele nunca teve nenhum tipo de desentendimento com o vereador Bittencourt e não entende às afrontas dirigidas a ele. “Sei que essa série de ataques que vem sendo feito por Bittencourt à mim estão sendo orquestradas, a mando, do prefeito Edvaldo. O objetivo é tentar diminuir o grande crescimento no meu eleitorado Aracajuano. Acho que Edvaldo deveria estar preocupado em trabalhar, pois é um prefeito preguiçoso, para reverter os seus 74% de rejeição. Esse índice o coloca como um dos prefeitos mais mal avaliados do Brasil. Edvaldo deveria estar era preocupado em revogar o aumento do IPTU, e em fazer a licitação do transporte público que não fez. Prefeito Edvaldo, esqueça, você não vai me parar”, avisou.

Foto: Jadilson Simões