ROGÉRIO ARTICULA APROVAÇÃO DE R$ 300 MILHÕES PARA OBRAS EM ARACAJU

03/09/19 - 14:47:25

Foi na Comissão de Assuntos Econômicos que o relator Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB) falou sobre o comprometimento do Senador Rogério Carvalho (PT/SE) com o Nordeste e com Sergipe.

“Sim, o Senador Rogério Carvalho foi o relator de um pedido de mesma natureza para a Paraíba, e agora retribuo a confiança”, contou o Senador Veneziano sobre o pedido de empréstimo de Aracaju ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) no valor de 300 milhões de reais para a realização de obras na zona oeste da capital sergipana.

O Senador Rogério Carvalho desde o início do mandato, quando foi procurado pelo prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, articulou a aprovação deste pedido de empréstimo feito à Secretaria do Tesouro Nacional que encaminhou a solicitação ao Senado Federal.

O Senador Veneziano Vital do Rêgo foi o relator e aprovou o pedido. Em seguida, o Senador Rogério Carvalho garantiu a urgência na votação em plenário. A expectativa é de que a votação aconteça ainda nesta terça-feira (03).

“Eu queria só agradecer o senador Veneziano por nos dar essa gentileza de ser o relator e de aqui proferir o voto favorável à aprovação do empréstimo. A cidade de Aracaju com esse empréstimo, tenho certeza, deve reestruturar toda a sua zona Oeste. Uma cidade que vem recebendo investimentos, tem tido administrações responsáveis. E o prefeito Edvaldo Nogueira, ao pleitear esse empréstimo, com certeza fará bom uso desse recurso e ajudará a mudar a vida de milhares de aracajuanos e sergipanos que moram na nossa capital. Obrigada senhor presidente (Omar Aziz – PSD/AM) por ajudar a pautar esse projeto com a velocidade que lhe é peculiar. Sempre muito ágil, rápido e querendo ajudar o Brasil. ”, agradeceu o Senador Rogério Carvalho pela aprovação e a urgência na votação.

O prefeito Edvaldo Nogueira falou sobre a expectativa para a votação e importância em garantir este recurso para Aracaju.

“É um momento muito importante e de muita alegria porque este projeto de 75 milhões de dólares aprovado hoje na CAE, vai ainda hoje ao plenário graças ao requerimento de urgência solicitado pelo Senador Rogério Carvalho. E quero crer que hoje à tarde ou amanhã, o pedido já vai estar aprovado. São 75 milhões de dólares, ou seja, 300 milhões de reais que vão ser aplicados em obras da zona oeste da nossa cidade, melhorando a qualidade de vida do povo de Aracaju”, concluiu ele.

Por Candisse Matos

Foto assessoria