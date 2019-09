Semana de Psicologia movimenta a faculdade Uninassau Aracaju

03/09/19 - 16:59:59

Evento discutiu o papel do profissional na área organizacional e jurídica

Por: Suzy Guimarães

Aconteceu na quinta-feira (29), durante a I Semana de Psicologia da Faculdade UNINASSAU Aracaju, o minicurso Perícia Judicial Psicológica e, na sequência, com uma mesa-redonda com o tema “O Psicólogo na Área Organizacional e Jurídica”.

A Semana de Psicologia teve início no último dia 27 de agosto em alusão ao Dia do Psicólogo, celebrado no mesmo dia, visando promover um espaço de reflexão e interlocução apresentando aos participantes as diversas possibilidades de atuação do profissional da área. Para a coordenadora do curso de Psicologia da UNINASSAU Aracaju, Ana Luiza Melo, o evento mostrou que a psicologia influencia diretamente nas áreas de saúde, educação organizacional e jurídica.

“Nossos alunos receberam essas informações já na preparação do evento, participando da comissão organizadora e, em seguida, atuando como monitores no decorrer do minicurso”, completou.

Ela enfatizou que é preciso considerar o tripé da educação, do ensino e da pesquisa e extensão na formação do profissional. “A Semana de Psicologia tem o papel de consolidar esse propósito promovendo uma articulação do conhecimento teórico e prático. Percebemos que conseguimos ofertar essa qualificação voltada para o conhecimento generalista”, concluiu.

Foto assessoria