Senado aprova Aracaju a fazer empréstimo de R$ 300 milhões

Recuperação fiscal – Em plenário, o senador Alessandro Vieira externou seu agradecimento pela aprovação do projeto. “Agradeço em nome de Aracaju e em nome do prefeito Edvaldo Nogueira, que esteve aqui presente agradecendo a presteza e a mobilização do Senado em favor deste projeto”, disse. Mais cedo, na CAE, Alessandro Vieira destacou a atuação de Edvaldo na recuperação financeira da capital.

– Hoje foi um dia histórico para Aracaju no Senado. Estou muito feliz. Pela manhã, a CAE aprovou o nosso projeto por unanimidade. E agora à noite, o plenário aprovou este empréstimo que será muito importante para a nossa cidade. São 75 milhões de dólares que vão ser aplicados em obras que darão mais qualidade de vida ao nosso povo. Agradeço aos senadores Alessandro e Rogério que trabalharam tanto na comissão quanto no plenário. Foi de Rogério o pedido de urgência para a votação. Agradeço ao senador Veneziano, que foi o relator; ao líder do governo, Fernando Bezerra, enfim, a todos que estão tornando este sonho realidade”, declarou o prefeito.

O financiamento prevê uma série de obras de infraestrutura em diversos bairros da cidade, sendo a principal delas a construção da avenida Perimetral Oeste, que desafogará o trânsito na avenida Euclides Figueiredo. O projeto inclui ainda a construção de 420 unidades habitacionais, escolas, equipamentos de saúde e praças e a revitalização completa do Parque Augusto Franco (Sementeira). O bom andamento do pedido de financiamento só foi possível graças à organização das contas da Prefeitura, cujo trabalho desenvolvido nesta gestão possibilitou a melhora da avaliação da capacidade de pagamento do município.

O plenário do Senado aprovou, no início da noite desta terça-feira (3) o Projeto de Resolução 79/2019, que autoriza a Prefeitura de Aracaju a contratar empréstimo de 75 milhões de dólares – cerca de R$ 300 milhões – junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A matéria irá agora para promulgação. Mais cedo, a proposição já havia sido aprovado, por unanimidade, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, em Brasília, a votação da proposta. Os recursos se destinam ao “Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju – Construindo para o Futuro”.

– A possibilidade de Aracaju acessar estes recursos são resultado de um trabalho de recuperação financeira muito expressiva do prefeito Edvaldo. Não faço parte do grupo político do prefeito, mas o interesse do sergipano está acima de qualquer coisa e estou ajudando os gestores eleitos a entregarem o melhor serviço à população”, declarou o parlamentar.

“Vai mudar a face de Aracaju” – O senador Rogério Carvalho também agradeceu a todos os senadores e parabenizou o prefeito “por esta conquista que vai mudar a face de Aracaju”. Durante a sessão da CAE, Rogério ressalvou a necessidade dos recursos para obras de grande impacto na vida dos que mais precisam. Foi de autoria do parlamentar, inclusive, o pedido de urgência para a votação da proposta no plenário do Senado. “O prefeito Edvaldo Nogueira, com certeza, fará bom usos destes recursos e ajudará a melhorar a vida de milhares de aracajuanos”, disse.

O presidente da CAE, senador Omar Aziz (AM) elogiou a atuação dos dois senadores sergipanos em favor do projeto. O senador Veneziano Vital do Rêgo (PB) foi o relator do projeto na CAE e apresentou relatório favorável à aprovação, que foi seguido por todos os parlamentares. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também destacou o empenho dos senadores sergipanos para que o financiamento fosse votado.

Trabalho intenso – O prefeito Edvaldo Nogueira tem trabalhado de maneira intensa para conseguir a liberação dos recursos do BID. Além da atuação responsável na gestão para a recuperação da saúde financeira do município, Edvaldo buscou o apoio do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com quem se reuniu em 20 de agosto, acompanhado do deputado federal Laércio Oliveira, para que o projeto fosse enviado, de maneira célere, para o Senado.

Edvaldo também dialogou diretamente com os senadores Omar Aziz e Vital do Rêgo presidente da comissão e relator do pedido, respectivamente, para que a proposta pudesse tramitar rapidamente na Comissão de Assuntos Econômicos. O prefeito se reuniu ainda com os senadores sergipanos, acompanhado do deputado federal Fábio Mitidieri, para pedir deles o apoio à proposta, no que foi atendido prontamente.