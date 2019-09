BELIVALDO EM SOLENIDADE NA PM: COMPROMISSO FIRMADO, COMPROMISSO CUMPRIDO

04/09/19 - 12:34:58

O governador Belivaldo Chagas participou na manhã desta quarta-feira (04) da solenidade de promoção de 29 oficiais e 387 praças da Polícia Militar de Sergipe.

Belivaldo disse que reconhece os esforços dos militares. “Reconhecendo os esforços e os serviços prestados por estes profissionais que tanto se dedicam à nossa segurança e bem-estar, tenho a honra de participar da solenidade de promoção de 29 oficiais e 387 praças da Polícia Militar de Sergipe”, afirmou.

Após a solenidade o governador conversou com a imprensa e afirmou que o anunciou da convocação foi feito em maio e que hoje estaria cumprindo. “Em maio eu anunciei o número de convocados e quando seriam chamados. Em agosto apresentaram os documentos e hoje já iniciaram a nova jornada dentro da Academia. Desejo sucesso a todos”, disse o governador

Ao final, Belivaldo afirmou que “compromisso firmado, compromisso cumprido! Hoje 330 aprovados no Concurso da Polícia Militar iniciaram os Cursos de Formação de Soldados e de Formação de Oficiais para ajudar a melhorar ainda mais os índices de segurança no nosso estado”.

Após o evento e ao ser questionado sobre o pagamento do 13º salário aos servidores estaduais, o governador Belivaldo Chagas foi firme em sua resposta. “Se estou com dificuldades para pagar a folha do mês de setembro, como vou falar agora em 13º. Estamos fazendo todos os esforços. Ontem mesmo fiz uma reunião com o secretariado e voltei a afirmar para apertarem o cinto e fazer economia nas despesas”, afirmou.