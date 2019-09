‘Bem-vindo a Marly-Gomont’ foi o filme escolhido para o Cine Somese

04/09/19 - 17:07:05

Com entrada gratuita e direito a pipoca e refrigerante, o Cine Somese, do mês de setembro, realizado nessa terça-feira, 3, exibiu o filme ‘Bem-vindo a Marly-Gomont’, no auditório da Somese. Estudantes, médicos e profissionais de outras áreas prestigiaram o evento que contou com debate, sorteio de livros e DVD’s e apresentação artística de alguns alunos de medicina.

Lembrando que todos os participantes receberão um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada à educação médica.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, destacou que em mais uma edição, se sente imensamente grato com a presença de estudantes, médicos e profissionais de diversas áreas. “No Cine Somese a gente assiste a um bom filme, come pipoca, discute sobre o assunto em destaque e realiza sorteio”, comentou Dr. Aderval.

Para o coordenador do Cine Somese, Dr. Anselmo Mariano, o filme superou todas as expectativas e contou com a participação de um público bem seleto. “O filme que foi aprovado pelos telespectadores, mostrou a segregação racial em uma pequena cidade francesa e um médico africano que foi trabalhar no local”, destacou Dr. Anselmo.

O presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames), Dr. Lúcio Prado, parabenizou a Somese por mais uma ação. “O filme tem o sentido do filme francês, traz comédia e passa mensagens bem leves sobre humanidades e o torna bem interessante nesse aspecto”, pontuou Dr. Lúcio.

O estudante de direito, Régis Vieira, parabenizou a Somese pela escolha do filme que fala sobre a superação de uma família negra. “Ao longo do filme conseguimos perceber o respeito das pessoas do vilarejo Francês com o médico africano”, explicou Régis.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas