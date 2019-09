CAPITÃO SAMUEL CONFIRMA APOIO AO PROJETO DA PC E AO DA PM/SE E CBM/SE

04/09/19 - 05:01:11

O deputado estadual Capitão Samuel confirmou nesta terça-feira (03), o seu apoio ao projeto da Polícia Civil que já se encontra com o Governo do Estado sendo discutido, bem como, ao projeto que será ainda encaminhado pela PMSE e CBMSE, em conjunto com as associações militares e as tropas das corporações.

O parlamentar garantiu que assim que os projetos chegarem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, procurará agilizar os mesmos, buscando convencer seus pares acerca da importância destes para os agentes de segurança pública, que tanto se doam em prol da sociedade sergipana.

Blog Espaço Militar