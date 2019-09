Confira o horário de funcionamento dos serviços municipais no 7 de Setembro

Devido ao feriado nacional em homenagem aos 197 anos da Independência do Brasil, no próximo sábado, dia 7, os órgãos vinculados à Prefeitura de Aracaju não terão expediente. Os serviços considerados essenciais, entretanto, funcionam para garantir atendimento à população.

Confira o horário de funcionamento dos órgãos municipais no sábado, 7 de setembro.

Mercados e feiras

Os mercados centrais de Aracaju (Antônio Franco, Thales Ferraz e Maria Virgínia Leite Franco – antigo Albano Franco), os setoriais (bairros) e o mercado Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, irão funcionar das 6h às 13h.

As feiras livres dos bairros Cirurgia, Grageru, Santo Antônio, Cidade Nova, São Carlos, 18 do Forte, e dos conjuntos Leite Neto e Santa Tereza serão realizadas normalmente.

Chica Chaves

O Centro de Artesanato Chica Chaves, na Orlinha do bairro Industrial, estará fechado durante o feriado.

Saúde

As Unidades de Saúde da Família (USF) estarão fechadas durante o feriado, enquanto as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 24 horas funcionarão normalmente.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira) não abrirá durante o dia. No entanto, das 18h às 20h30 será realizada observações com telescópios, atividade em parceria com Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (Sease).

Nenhuma das unidades de ensino irá funcionar.

Funcaju

Todas as unidades da Funcaju estarão fechadas.

Parque da Sementeira

O Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira) abrirá em horário normal, das 5h às 21h45.

