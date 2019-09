CONSELHEIRO E PREFEITA ELEITA DEBATEM SITUAÇÃO FINANCEIRA DE RIACHÃO

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Clóvis Barbosa, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira, 4, a prefeita eleita do município de Riachão do Dantas, Simone Andrade. Clóvis é o atual relator das contas da localidade.

Na visita, a futura gestora buscou elucidar questões financeiras do município, uma vez que o Tribunal promoveu recentes inspeções e reuniões, em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE/SE).

De acordo com o conselheiro, esse trabalho verificou que cerca de 80% da arrecadação do município é destinada a pagamento de pessoal, culminando em uma situação de “caos financeiro”.

“Ficamos muito satisfeitos em receber a prefeita eleita de Riachão do Dantas, pois já temos um trabalho em desenvolvimento, desde a gestão anterior, e é importante essa cooperação. O município vem enfrentando uma situação caótica e isso não pode continuar; Riachão praticamente não tem recursos para investimentos e custeio. Reuniões foram realizadas com presença de representantes do Ministério Público e estamos tentando contribuir com o município, para que ele saia dessa situação difícil”, disse Clóvis Barbosa.

A nova prefeita explicou que pretende resolver os problemas identificados pelo Tribunal e destacou a importância das inspeções do TCE.

“Viemos aqui numa visita cordial ao conselheiro Clóvis para entender mais sobre as necessidades do município em termos financeiro e estrutural, haja vista que, recentemente, o Tribunal fez uma inspeção no município. Venho em busca de informações sobre o resultado da inspeção que aponta o que se encontra em defasagem no nosso município para sanarmos os problemas que já vêm se arrastando ao longo dos anos em Riachão”, concluiu.

