FEDERAÇÃO DIVULGA A TABELA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE FUTEBOL SUB-17

04/09/19 - 04:49:30

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou no início da tarde desta terça-feira (03) os grupos e a tabela básica do Campeonato Sergipano SUB-17 de 2019. A competição terá início no dia 05 de outubro e segue até 30 de novembro.

O estadual é dividido em cinco fases (primeira fase, oitavas de final, quartas, semifinais e final). Ao todo 35 clubes distribuídos em sete grupos estão na disputa do Sergipano SUB-17.

Acompanhe os clubes participantes e seus respectivos grupos:

Grupo A: Confiança, Zebra, 7 de Setembro, Palestra e Fusão;

Grupo B: Sergipe, Real Sergipe, TM Sports, Espírito Santo e Agamenon;

Grupo C: Aracajuano, Socorrense, Socorro, Maruinense e Nova Geração;

Grupo D: Estanciano, Boquinhese, Santos, Botafogo e América de Pedrinhas;

Grupo E: Boca Júnior, Santa Cruz, Independente, Rosário Central e Aracaju Futebol Clube;

Grupo F: Olímpico, Lagarto, Sport Club Aracaju, Amadense e Garra;

Grupo G: Itabaiana, Canindé, Força Jovem de Aquidabã, Vital e Independente de Simão Dias

Acompanhe também a primeira rodada do Campeonato Sergipano SUB-17:

05 ou 06 de Outubro

Grupo A

Zebra x Confiança

7 de Setembro x Flusão

Grupo B

Sergipe x Real Sergipe

Agamenon x TM Sports

Grupo C

Nova Geração x Maruinense

Aracajuano x Socorrense

Grupo D

Estanciano x Santos

América de Pedrinhas x Boquinhese

Grupo E

Santa Cruz x Boca Júnior

Independente x Aracaju Futebol Clube

Grupo F

Amadense x Lagarto

Sport Club Aracaju x Garra

Grupo G

Itabaiana x Força Jovem

Canindé x Independente de Simão Dias

Para ter acesso a todas as rodadas do Campeonato Sergipano SUB-17 e do regulamento do estadual é só clicar no tópico competições e escolher a opção do Sergipano SUB-17.

Fonte FSF