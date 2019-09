Feijoada da Somese foi prestigiada pela classe médica e convidados

A Feijoada da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), realizada no último sábado, 31, no Hotel Celi foi marcada pela descontração e congraçamento da classe médica sergipana, dos convidados e parceiros que deram um brilho a mais ao evento. O almoço marcou o lançamento do Guia Médico de Sergipe em formato impresso, o novo Portal de Notícias da Somese e a estreia da TV Somese.

O Guia Médico de Sergipe é uma ferramenta de grande importância para a sociedade sergipana pelo fato de disponibilizar de maneira online e física um catálogo com diversas especialidades médicas como: cirurgia vascular, cardiologia, ginecologia, neurologia e outros profissionais como: odontologistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e diversas clínicas e laboratórios. A segunda edição já está sendo construída e a pretensão é aproximar, ainda mais, os profissionais da saúde com toda população de Sergipe.

O novo Portal de Notícias da Somese foi relançado trazendo um formato mais moderno e design diferenciado para que o usuário acompanhe as informações apenas com um clique. Trará ainda vídeos da TV Somese, opção de download dos livros produzidos pela Instituição, acessibilidade, além de ser responsivo (adaptado a qualquer ferramenta que o usuário esteja usando para facilitar a sua visualização).

Para o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a Feijoada marcou o lançamento do novo portal da Somese e do Guia Médico de Sergipe que é de fundamental importância para a população porque é uma fonte segura e disponibiliza especialidades médicas de Sergipe. “Esse Guia era uma reivindicação antiga dos pacientes e diante disso, resolvemos comprar esse ideia e transformá-la em realidade”, enfatizou Dr. Aderval.

De acordo com o cirurgião e membro da Somese, Dr. Francisco Rollemberg, durante todos esses anos, não viu na Sociedade Médica de Sergipe um movimento igual ao que Dr. Aderval promove. “Exemplo disso é essa feijoada que marca o congraçamento entre todas as classes para lançar um Guia Médico de Sergipe”, destacou Dr. Francisco.

O diretor-comercial da MedGuias que produz o Guia Médico de Sergipe, Adriano King, acredita que o lançamento da primeira edição impressa foi um momento importante porque é um produto que vem agregar muito para toda comunidade. “A gente faz uma integração com todos os profissionais da saúde, trazendo informações atualizadas com segurança para a população”, comentou Adriano.

Segundo o diretor geral da Clínica e Hospital São Lucas, Dr. Paulo Barreto, a ideia de reunir os médicos é sempre bom. “Acho que a Somese vem fazendo um trabalho incrível e parabenizo Dr. Aderval e sua equipe por reunir várias gerações de médicos e formar um espírito de fraternidade. O Guia Médico traz para a população especialidades médicas com informação segura e qualificada”, pontuou Dr. Paulo.

A repórter da TV Sergipe, Denise Gomes, afirma que adorou o convite para participar desse momento. “Sempre acompanho os eventos da Somese, atualizada pelo Dr. Aderval que é um querido e a gente sempre se encontra nas pautas médicas de interesse da sociedade. O Guia Médico é de fato uma referência para quem atua na área da medicina e para a população que busca uma especialidade”, explicou Denise.

