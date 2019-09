Governo dialoga com Sindicato dos Taxistas sobre isenção do ICMS no gás natural

No novo encontro os representantes dos taxistas solicitaram a instalação de postos de abastecimento específicos para eles

Nesta terça-feira (03), representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Táxis de Sergipe foram recebidos pelo governador Belivaldo Chagas, acompanhado dos secretários Marco Antonio Queiroz e José Augusto Carvalho, da Fazenda e Desenvolvimento Econômico respectivamente. Como a pauta principal da reunião tratava da isenção do ICMS que incide sobre o preço do gás veicular (GNV) para a categoria, o diretor-presidente da Sergás, Valmor Barbosa também participou da reunião.

Em audiência anterior os dirigentes do Sintax haviam solicitado do governo do Estado a isenção do imposto e apresentaram demandas para melhoria da categoria. No novo encontro, além de avaliar os impactos que essa redução ou isenção causaria na arrecadação, os representantes dos taxistas solicitaram junto ao governo, a instalação de postos de abastecimento específicos para eles. O governador direcionou que novos estudos sejam feitos para avaliar a viabilidade dessa demanda e reforçou que o diálogo permanece aberto.

“Vamos continuar fazendo os estudos, se não pela isenção total, mas com alguma redução. A partir daí venceremos algumas dúvidas com relação à legislação, e estudaremos a possibilidade do sindicato dos taxistas terem um ponto de abastecimento próprio. Estamos tratando especificamente de uma reivindicação dos taxistas. Vamos chegar a um denominador comum com responsabilidade. Boa intenção existe dos dois lados, para resolver o problema”, declarou Belivaldo.

Também ficou encaminhada uma nova reunião, que acontecerá desta vez na sede da Sergás, assim que os estudos de viabilidade financeira e operacional sejam finalizados. “A redução do GNV, de maneira geral, para todos que tem o carro convertido ao gás natural, causaria um impacto muito grande na conta do governo. Então, o pleito do sindicato e dos representantes é de que estendesse apenas ou exclusivamente, para os táxis. Estamos estudando a maneira como enfrentarmos isso, do ponto de vista tributário e operacional. Vou fazer esse estudo na Sergás e quando estiver com tudo pronto chamarei os representantes para que a gente possa conversar, seguindo a determinação do governador Belivaldo Chagas”, explicou o diretor-presidente, Valmor Barbosa.

Falando em nome da categoria, o senhor Airton Taxista, como é conhecido, avaliou a reunião de forma positiva e aguardará a conclusão dos estudos. “Vamos ficar na expectativa para próxima reunião para dar outros passos. Mas precisamos dessa ajuda do governo do Estado. Esse diálogo é muito importante para buscar caminhos e vias que possam favorecer o entendimento e que possam favorecer as categorias e as pessoas”, disse.

O profissional destacou ainda a composição da frota de táxis em Sergipe e de que forma as demandas apresentadas atenderiam a categoria. “Nós temos uma média de 8 mil veículos no estado como táxis. Aqui em Aracaju, 2.080, mais ou menos uns 50 a 80% utilizam o gás veicular, então não vai dar muita coisa na queda da receita. Ele ficou de rever esse estudo, e nós pedimos também que pudesse ser quatro postos, nos quatro pontos cardiais da cidade para que os taxistas pudessem abastecer ou um cartão eletrônico que o taxista pudesse apresentar em qualquer posto e aí já teria a isenção”, explicou Airton, destacando que também foi solicitado, em regime de comodato, um terreno que fica vizinho ao sindicato para instalar um posto exclusivo de gás para os taxistas.

ASN

Foto Marco Vieira