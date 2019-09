HOMEM É ASSASSINADO ENQUANTO SE DIRIGIA PARA POVOADO RECOLHER LEITE

04/09/19 - 09:24:30

Um homem conhecido como Joãozinho de Judite, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (04), quando seguia em sua motocicleta nas proximidades do povoado Coqueiro de Baixo, nas proximidades do bar de “Ze de Bento”, no município de Lagarto.

As informações são de que dois elementos se aproximaram da vitima e começaram a atirar. Joãozinho desceu da motocicleta que no momento estava com um galão de leite na garupa e tentou correr, mas acabou sendo atingido pelos disparos.

A motivação do crime ainda é desconhecida e o crime será investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que possa ajudar na prisão dos suspeitos pode ser passada pelo 181 ou 190.