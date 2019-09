MOVIMENTOS SE PREPARAM PARA O 25º GRITO DOS EXCLUÍDOS´, EM ARACAJU

04/09/19 - 16:29:37

Vários movimentos eclesiais e sociais se preparam para a realização da vigésima quinta edição do Grito dos Excluídos, no feriado de 7 de Setembro (sábado), na Arquidiocese de Aracaju. A programação e os objetivos dessa iniciativa serão apresentados nesta quinta-feira (5), às 7h30, na Cúria, em entrevista coletiva com o arcebispo metropolitano, dom João José Costa, e representantes de entidades envolvidas na preparação do “Grito”.

O “Grito dos Excluídos” deste ano mantém o mesmo tema das edições anteriores: “Vida em primeiro lugar”. O lema é “Este sistema não vale – “Lutamos por justiça, direitos e liberdade” -, e faz referência à conjuntura política e econômica, e à tragédia de Brumadinho-MG.

O arcebispo metropolitano de Aracaju, dom João Costa, ressalta que o Grito dos Excluídos” é uma iniciativa incentivada e apoiada pela CNBB e tem a missão de “despertar para a solidariedade, para a organização e que renova a esperança dos pobres e os torna sujeitos de uma nova sociedade, sinal do Reino de Deus”.

A concentração ocorrerá a partir das 8h, com um momento celebrativo, na Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju. Desse local, os participantes sairão em caminhada até a Avenida Barão de Maruim, palco do desfile cívico-militar da Semana da Pátria.

Da assessoria