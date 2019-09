Participe da ação solidária em prol de crianças e famílias carentes do Anchietão

04/09/19 - 14:23:27

Doe brinquedos e cestas básicas e ganhe sorrisos! NOS meses de setembro e outubro estaremos arrecadando brinquedos, cestas básicas e faremos uma rifa com cem bilhetes, com o sorteio de um balaio com dez produtos de beleza todos do boticário, entre perfumes, sabonetes, shampoos e etc.

O valor será vinte reais e o sorteio será dia 26 de outubro. Em prol das crianças, famílias e da igreja os atalaias de Cristo. Toda doação será entregue às crianças e famílias da igreja Os Atalaias de Cristo no Anchietão, no dia 27 de outubro. E você já fez sua doação? Você já pode escolher o seu número do sorteio de 01 a 00.

Além disso, todos estão convidados a ir conosco para a grande festa do dia 27, com muita comida e festa. Deus seja louvado.

As ofertas podem ser entregues na Rua Laurindo Cerqueira, 85. Bairro Luzia, no Conjunto Médice