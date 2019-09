PCs DECIDEM ACOMPANHAR DIRETORIA DO SINPOL NAS REUNIÕES COM O GOVERNO

04/09/19 - 09:33:14

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) reuniu agentes, escrivães e agentes auxiliares em Assembleia Extraordinária na noite desta terça-feira, 03, com o objetivo de apresentar aos policiais civis as discussões até o momento com o Governo de Sergipe no tocante à aprovação do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC), que trata de três pontos prioritários na carreira destes profissionais de Segurança Pública: interstício, classe final e fusão dos cargos da base.

Durante a Assembleia, que reuniu policiais civis atuantes na capital e interior sergipano, foram apresentados aos presentes os resultados obtidos nas reuniões da comissão criada pelo Governo e coordenada pelo secretário da Administração, George Trindade, nos dias 20 e 28 de agosto.

“O governador Belivaldo Chagas assumiu o compromisso com os policiais civis de aprovação do Projeto OPC, entretanto determinou que fosse criada uma comissão para alinharmos os interesses entre a categoria e o Governo. Tivemos dois encontros e faltam dois, agendados para essa quarta-feira, 04, e para o próximo dia 11. Como passo seguinte, o projeto será encaminhado para aprovação na Assembleia Legislativa. Tratamos os assuntos já debatidos até o momento e os policiais civis definiram que vão acompanhar de perto as próximas duas reuniões no prédio da Sead. A própria categoria teve a iniciativa de nos apoiar nesse momento decisivo das negociações. Isso reforça nossa união neste cenário e que não recuaremos nos pontos que foram acordados desde o início das discussões com a categoria”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Próximos passos

Como encaminhamento, os policiais civis definiram que a partir das 15h desta quarta-feira, 04, estarão na Secretaria de Administração para aguardar o resultado desta reunião de hoje que tratará da fusão dos cargos da base. Na próxima quarta-feira, 11, também estarão reunidos no mesmo horário e local para acompanhar a última reunião que encerra o tema em análise.

“Acreditamos no diálogo e na transparência das informações, tanto nas tratativas com o Governo como junto com nossa categoria. Os policiais civis precisam conhecer tudo que vem sendo discutido porque nossas decisões são coletivas. Estamos lidando com o futuro das nossas carreiras, com o impacto disso na vida dos nossos familiares e da sociedade como um todo. Com a aprovação do Projeto OPC, o cidadão perceberá a diferença na resolução das ocorrências que registrarem nas delegacias. Será um resultado positivo para todo o estado de Sergipe e o momento de lutar para essa nova realidade na Polícia Civil é agora”, finalizou Adriano Bandeira.

Por Karla Fontes