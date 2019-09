PMA fechará retorno da Beira Mar trecho que corta o Garcia

A avenida Beira Mar constitui um importante corredor viário da capital sergipana e, por isso, é uma das vias mais movimentadas da cidade. Desse modo, para aprimorar o tráfego de veículos e reduzir os congestionamentos no sentido norte/sul desta via, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), irá fechar, ainda nesta semana, o retorno que há no trecho que corta o Garcia.

O fechamento deste local faz parte das obras do Projeto de Mobilidade Urbana que a Prefeitura executa, atualmente, no corredor Beira Mar, que inclui, além do recapeamento total da avenida, a construção de cerca de 100 rampas de acessibilidade, calçadas, e implantação de sinalização vertical e horizontal e novos abrigos de ônibus.

“O objetivo é evitar a fila de carros, os conflitos que acontecem simultaneamente e as infrações de trânsito que ocorrem no local com frequência. Alguns condutores acessam, irregularmente, o retorno para convergir na rua José Oliva Nascimento, na contramão da direção. Além disso, aquele trecho tem um desnível e pouca visibilidade para os condutores realizarem a manobra, o que é perigoso”, explica o superintendente da SMTT Renato Telles.

O coordenador de Sinalização da Superintendência, Diego Carvalho, informa que o serviço será executado rapidamente, sem grandes prejuízos ao trânsito da região. “Será feita uma pequena obra para unir as duas partes do canteiro central da avenida, para evitar que alguns condutores realizem a manobra mesmo após o fechamento do retorno”, explica.

Com o fechamento do retorno, o condutor que segue pela avenida Beira Mar, no sentido Centro, e deseja acessar o loteamento Garcia, poderá retornar seguindo pelas avenidas Tancredo Neves e Oviêdo Teixeira.

