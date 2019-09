Publicidade ao Ar Livre: Emsurb ouve sugestões de representantes de entidades

04/09/19 - 06:13:46

Demonstrando o esforço da Prefeitura de Aracaju em manter o diálogo com a classe empresarial, o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, voltou a se reunir, na tarde desta terça-feira, 3, em seu gabinete, com representantes do segmento para discutir possíveis adequações da lei que regulamenta a publicidade ao ar livre na capital. Na oportunidade, os empresários apresentaram sugestões, objetivando a reformulação de alguns pontos da proposta apresentada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na terça-feira (27).

De acordo com o presidente Emsurb, a reunião oportunizou uma discussão detalhada das propostas. “Alguns itens ficaram bem próximos aos estudos feitos pela equipe técnica da Emsurb. Com o retorno do prefeito Edvaldo Nogueira de Brasília, faremos uma nova apresentação mostrando a nossa análise técnica, baseada no que foi pontuado neste encontro”, explicou.

Segundo Luiz Roberto, houve a compreensão em alguns pontos que foram devidamente esclarecidos, por não se tratar apenas de uma questão de fachada e publicidades, mas, principalmente, pela poluição visual, harmonização da cidade, e também o aspecto de segurança quanto ao peso dos engenhos publicitários. “Tudo isso foi discutido num diálogo transparente e claro. Acredito que até o início da próxima semana tenhamos fechado a negociação”, concluiu.

O representante do Polo Gastronômico de Sergipe, Bruno Dória, elogiou a manutenção do diálogo e a forma como a gestão municipal vem conduzindo esse processo. “É importante ressaltar a abertura do espaço para discussão, concedida desde o início pela Prefeitura de Aracaju. Por conta disso, estamos conseguindo alinhar as propostas para chegarmos a um denominador comum”, disse.

“A classe empresarial lojista e as entidades que aqui foram representadas vem obtendo avanços significativos. A partir da reunião com o prefeito, discutimos mais alguns itens técnicos da legislação e nesta data apresentamos à Emsurb. Desta forma, acredito que no próximo encontro sejam concluídas as negociações, dando uma resposta tanto para a classe empresarial, como também à sociedade sergipana”, destacou Edmilson Andrade, superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL).

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Marco Pinheiro, considerou, também, que os avanços nas discussões estão avançando. “A reunião foi muito produtiva. Tenho certeza que as entidades e a Prefeitura de Aracaju estão caminhando para uma definição baseada no consenso, levando-se em conta a realidade dos tipos de negócios da nossa cidade”, afirmou.

Participaram ainda da reunião os vereadores Vinícius Porto e Fábio Meireles, o secretário municipal de Governo, Jorge Araújo Filho, o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bira Rabelo, alem de assessores técnicos da Empresa, e outros representantes de entidades empresariais.

Fonte e foto assessoria