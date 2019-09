SES REGISTRA CASOS DE DENGUE EM 74 DOS 75 MUNICÍPIOS SERGIPANOS

04/09/19 - 10:34:09

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na manhã desta quarta-feira (04) a informação de que 74 dos 75 municípios sergipanos apresentaram casos de dengue este ano, sendo 67 com confirmações da doença.

Segundo as informações passadas pela SES, foram 7.647 casos notificados e 3.153 confirmados. Os municípios de Japoatã e Amparo de São Francisco, que não tinham registros, passaram a fazer parte da lista. Os municípios com mais casos são Aracaju (921), Nossa Senhora do Socorro (574), Lagarto (145) e São Cristóvão (138). O único município que não tem notificação é Santa Rosa de Lima.

Até o momento, a doença já matou 11 pessoas este ano, sendo cinco crianças, quatro adultos, um adolescente e um idoso e foram regisrtadas nas cidades de Aracaju, Monte Alegre, Feira Nova, Neópolis, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora de Lourdes.