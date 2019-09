Seu Marcos volta às atividades parlamentares após licença médica

04/09/19 - 06:26:44

O vereador Seu Marcos (PHS) retornou às atividades, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), após sete dias afastado por licença médica para tratar de uma suspeita de infarto. Ao usar a tribuna na manhã desta terça-feira, 3, o parlamentar agradeceu o apoio que teve de parlamentares, amigos, autoridades, familiares, assessores e da comunidade católica do Bugio.

“Hoje a palavra é gratidão e a manhã de agradecimentos. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por estar de volta a esta Casa. Agradecer a minha família, aos pares da CMA, aos aracajuanos, por todas as orações e centenas de mensagens recebidas durante os dias que estive afastado” , explicou.

O parlamentar falou com muita alegria do apoio de assessores, das filhas e dos funcionários da Câmara. “Agradeço aos meus assessores que não se afastaram em momento algum neste período, aos assessores da CMA e da TV Câmara, que mandaram mensagens e orações. Sou grato também as minhas filhas, que estiveram presentes no momento que eu mais precisava. Muito obrigado!”, agradeceu.

Ao relatar o ocorrido e agradecer as duas unidades hospitalares que prestaram socorro médico, Seu Marcos destacou o atendimento humanitário e sem “regalias” que recebeu nos hospitais conveniados do SUS. Segundo ele, não teve nenhuma tentativa de usar o cargo de vereador para obter vantagem.

“No dia 22 de agosto, dei entrada na UPA Nestor Piva com sintomas de infarto. Fui bem recebido elas equipes de plantão. Quero dizer que, em momento algum, usei da prerrogativa de ser vereador para ser atendido. Entrei pela urgência como um usuário comum, e por se tratar de paciente com suspeita de infarto, fui direto para a sala de estabilização. Agradeço aos profissionais que estavam de plantão, assim como a direção da UPA”, disse.

Seu Marcos também falou do atendimento do Cirurgia. “No dia seguinte fui transferido para o Hospital de Cirurgia, obedecendo a regulação do sistema. Agradeço a equipe médica e aos profissionais do hospital pelo atendimento e acolhimento. Registro que não usei da prerrogativa de ser vereador durante o internamento. Ao passar das horas, as pessoas iam descobrindo, por eu ser um homem público, as pessoas identificavam. Mas, em nenhum momento, usei a função de vereador para obter vantagens”, relatou.

O parlamentar concluiu o discurso agradecendo: “Não posso deixar de citar a assistência do médico cardiologista Dr. João Paulo, as orações do povo de Aracaju e o carinho especial do Padre Jadilson Andrade e todos os paroquianos do Santuário Nossa Senhora Aparecida, que estiveram em oração pela minha recuperação”, concluiu.

Foto Gilton Rosas

Por Marta Costa