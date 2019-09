Shoppings de Aracaju funcionam em horário diferenciado neste feriado

04/09/19 - 16:39:12

No próximo sábado, data em que celebramos a Independência do Brasil, os shoppings RioMar e Jardins funcionam em horário especial. No dia 7 de setembro, as praças e quiosques de alimentação e operações de lazer abrem das 12h às 22h. Demais lojas estarão fechadas.

RioMar Shopping

Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero abrem às 12h e funcionam de acordo com os horários estabelecidos pelas redes. A incrível exposição ‘Gigantes da Era do Gelo’, a pista de patinação Big Ice, o Parque do Iglu, Game Station, Mini Cars e Balacobaco funcionam das 12h às 22h. O Cinemark abre a bilheteria às 11h30 para a primeira sessão que inicia às 12h.

No domingo (8), todo o shopping volta a funcionar em seu horário normal, ou seja, o hipermercado GBarbosa abre das 8h30 às 21h. Os segmentos de alimentação e entretenimento das 12h às 22h. Âncoras e megalojas funcionam das 13h às 21h. As demais lojas das 14h às 21h.

Shopping Jardins

Os restaurantes Tio Armênio, Senzai e Austrália abrem às 12 horas e funcionam até o último cliente. Os parques Puppy Play, GameBox e as atrações de lazer Pingo Feliz, Kid+Ride e Mini Cars funcionam das 12h às 22h e o salão Diplomata Prime, das 10h às 21h.

Na Praça de Eventos 2, toda família curte o ‘Mundo das Bolinhas – Fundo do Mar’ das 12h às 20h e, na área externa, próximo à portaria B (acesso a Lojas Americanas), crianças, jovens e adultos divertem-se no ‘Alaska – Um Mundo de Neve’, das 12h às 21h.

O Cinemark abre em seu horário normal, com a primeira sessão iniciando às 11h30 e a última às 22h30. O hipermercado funciona de acordo com a programação da rede GBarbosa.

No domingo (8), todo o shopping volta a funcionar em seu horário normal. O hipermercado GBarbosa abre das 7h às 21h; as praças e quiosques de alimentação das 12h às 22h. Âncoras e megalojas funcionam das 13h às 21h e demais lojas, das 14h às 20h.

Os parques Puppy Play, GameBox e as atrações de lazer Pingo Feliz, Kid+Ride e Mini Cars abrem das 12h às 22h. ‘Mundo das Bolinhas – Fundo do Mar’ funciona das 12h às 20h e ‘Alaska – Um Mundo de Neve’, das 12h às 21h. O Cinemark abre normalmente, com a primeira sessão iniciando às 11h20.

Fotos Divulgação

Shopping Jardins