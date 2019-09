TSE vê irregularidade no processo de Sukita, que ganha por 6 a1 e tem pena reduzida

04/09/19 - 00:30:55

Por 6 a 1 os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) derrubaran, nesta terça-feira (03), em Brasília, processo contra o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, que se encontra preso na penitenciária de Nossa Senhora da Glória.

Segundo informou um aliado político do ex-prefeito, os ministros reconheceram a ilegalidade do processo. A advogada que acompanhou o processo disse que com essa decisão o pleno do TSE baixou a pena imposta ao ex-prefeito de Capela e acrescenta: “Graças a Deus vamos trazer Sukita para sua cidade. Ele merece”.

A advogada diz que está entrando com processo contra o também ex-prefeito Ezequiel Leite e de “todos os envolvidos que contribuíram para fazer essa ‘covardia’ com Sukita’.

A informação foi passada pela Assessoria Jurídica.