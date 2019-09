Um pito na coluna

O radialista Zenóbio Melo, hoje em Teresina, faz crítica ao comentário publicado na coluna de ontem – Paradeira por pouco tempo – em que analisa prováveis candidaturas à Prefeitura de Aracaju e até à sucessão estadual, que acontece em 2022. Caustico, Melo faz uma pergunta que até se pode considerar pertinente: “Será que eleições em Aracaju são realizadas sem eleitores, povo, comunidade e sociedade? Sua coluna noticia 100% de candidaturas, mas nada sobre o povo”.

Aproveitou para uma observação crítica: “Isso é muito enjoativo para quem ler e precisa ficar informado. Desculpe-me, mas é a real. Noticiário de elite. Quem bota e mantém essa corja de bandidos/ladrões/corruptos nos cargos é o povo/eleitor. Ou não, como diria Velô?” (Caetano Veloso). Até dei-lhe razão, para massagear a sua utopia de que o povo se manifesta antes da apresentação de candidaturas. Zenóbio sabe das coisas, tem espírito crítico por naturalidade e, por sua experiência na área, analisa dentro do seu jeito as artimanhas eleitorais e políticas que conhece.

De qualquer forma, não recusei avaliar as suas observações de por a vontade do povo acima da indicação de candidatos. Não encontrei o formato. Afinal, nomes são submetidos à apreciação popular e é daí que se passa a sentir preferências por um ou outro que caia na simpatia de um eleitorado, ainda sem uma boa percepção do que seja melhor para ele. Infelizmente o povo expõe suas dificuldade para escolher um nome e geralmente vota naqueles que melhor satisfaça os seus problemas imediatos.

Isso não é bom. Porque a solução rápida de casos pessoais ou familiares tira de qualquer candidato o dever de cuidar da população de forma mais responsável, com melhorias reais para a comunidade, não apenas aos que receberam benefícios pessoais para teclar o voto. Seria realmente excepcional vê o povo fechar questão sobre o melhor nome para administrar sua cidade, mas nem sempre o que se mostra mais competente e bem intencionado é o que agrada. O mito é aquele que faz a compra criminosa de consciências.

Eleição não é apenas visão de povo. Tem algo maior que fascina: o Poder. Não se pode negar que o eleitor mais humilde vota em candidatos saídos da comunidade e com o mesmo nível social. O eleitor gosta de quem melhor se apresente, “arrote” forte e tenha “bala na agulha”. Não está preocupado com os que não podem soltar “peixes” e “onças” para resolverem problemas diversos de ordens domésticas. Ainda não há uma mentalidade do bem coletivo, porque acima dessa visão estão as necessidades individuais, que se deixam seduzir por quem faz a melhor oferta. Essa ainda é a triste verdade.

Rogério e reforma

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que “a mídia passou o tempo dizendo que essa reforma da Previdência é para quem vai entrar no mercado de trabalho. Não é verdade”.

*** Disse mais: “essa reforma começa a valer no dia seguinte da sua promulgação”

Oposição se articula

Às vésperas da votação do relatório preliminar da reforma da Previdência, a oposição se articula para derrubar a proposta. Foram 394 emendas apresentadas, em sua maioria da oposição.

*** Para Rogério, “a reforma entra em vigor imediatamente com consequências que é o empobrecimento da população, ou de um grupo populacional, de grande debilidade, que são os mais idosos”.

Mostra diferença

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que “pela primeira vez no estado de Sergipe, a distribuição dos recursos das emendas parlamentares individuais será feita mediante a escolha da população”.

*** Ontem o senador lançou a primeira etapa de resultado do edital das emendas participativas.

*** Ao citar a frase “pela primeira vez em Sergipe”, Alessandro quer mostrar diferença e se credenciar para disputar novas eleições.

CPI da Lava Toga

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), prometeu levar ao plenário o pedido de abertura da CPI da Lava Toga, proposta pelo senador Alessandro Vieira, mas até agora não sinalizou que pretende pautar o caso.

*** Na primeira tentativa, alguns senadores retiraram suas assinaturas depois do pedido ter sido protocolado.

D. Maria não assinou

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) reafirmou ontem que não assinou “de jeito nenhum” a CPI da Lava Toga. Não sabe porque o nome dela foi incluído.

*** D. Maria está bem e disposta. O DEM acha que ela deve disputar a Prefeitura de Aracaju ou a reeleição ao Senado.

Mantém candidatura

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) mantém sua candidatura a prefeito de Aracaju e até já contratou escritório de advocacia para cuidar de sua saída do partido.

*** O trabalho ainda está em clima de boa conversa, mas aparenta que não progredirá.

PSB e Psol em Estância

Márcio Souza (Psol) fechou politicamente com o ex-prefeito de Estância, Carlos Magno (PSB), com o aval do ex-deputado federal Valadares Filho, presidente estadual do PSB.

*** O vice deverá ser o vereador Tito Magno (PSB). A chapa ainda poderá contar com o apoio do ex-prefeito Ivan Leite (PRB).

Padre e policial

Em Canindé do São Francisco o policial civil Gregório Leite e o padre Edmilson Menezes são dois nomes que aparecem em possível chapa para disputar a Prefeitura.

*** Gregório disse ao Jornal do Sertão que um grupo de amigos vem incentivando a sua pré-candidatura. O padre Edmilson Menezes preferiu não falar.

Silvia reaparece

Ausente desde as eleições de 2018, quando disputou o mandato de vice ao lado do deputado Valadares Filho (PSB), a ex-deputado Silvia Fontes reaparece na mídia.

*** Agora funcionária do setor de Comunicação do Tribunal de Contas

Número positivo

O ex-deputado federal André Moura (PSC-SE) participou de reunião do secretariado do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Na pauta os números positivos daquele Estado durante o primeiro semestre de gestão em diversos setores.

*** – Witzel solicitou empenho para que sejam alcançados os melhores resultados dentro dos próximos meses, disse André.

Sociedade reclama

A Câmara Municipal de Aracaju não está funcionando por falta de quorum – ausência de vereadores. Eles passaram a aparecer com raridade para as sessões.

*** Um detalhe: A Câmara tem sessões apenas três vezes por semana – terça, quarta e quinta feiras.

Aminthas à vontade

O vereador Cabo Aminthas está mais à vontade na Câmara Municipal. Agora pode se aproximar do presidente Nitinho e até falar sobre a Máfia dos Shows.

*** A justiça derrubou o impedimento de aproximação do presidente e os discursos sobre a Máfia.

Nem sendo biônico

Em um café matinal, no papo com amigos, um experiente político disse que não aceitaria mais assumir uma Prefeitura, “mesmo que fosse biônico [indicado para o mandato].

*** Explicou: “é que quando a gente deixa a Prefeitura está cheio de processos”.

Sobre Ulices Andrade

Um político bem avisado disse ontem que não vê o presidente do TCE, Ulices Andrade, “se preparando para nada, mas está treinando para tudo”. Referia-se à candidatura do conselheiro a governador em 2022.

*** – Não só treinando, mas preparado para qualquer modalidade de corrida, brincou.

Adelson trabalha

O ex-deputado federal Adelson Barreto (PR) continua realizando o seu trabalho junto às comunidades mais pobres, mas não fala nas eleições municipais do próximo ano.

*** O seu trabalho sempre ocorreu, inclusive independente dos mandatos políticos.

Fundo eleitoral

O governo federal errou nos cálculos do fundo eleitoral ao elaborar o Orçamento de 2020. O valor de R$ 2,5 bilhões, incluído na proposta enviada ao Congresso, será revisto e deve ficar na casa de *R$ 1,87 bilhão.

*** Parte da sociedade é contra o fundo eleitoral, porque acha que esses recursos deveriam ser liberados para melhoria da população, não para eleger até corruptos.

Conselho tutelar

Tem candidato a Conselho Tutelar que está sendo apoiado por um vereador na região do bairro São Carlos. Ele já começou a comprar pessoas com bebidas.

*** Em breve serão revelados os nomes do vereador e o do candidato ao Conselho Tutelar.

Medo do MP

Chega de Lagarto a informação de que o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) e a prefeita Hilda Ribeiro estão com receio de uma ação do Ministério Público.

*** A fonte pediu reservas e prometeu revelações graves para ainda hoje.

Encontro em Brasília

A senadora Maria do Carmo e o ex-deputado federal José Carlos Machado, ambos do DEM, conversam hoje em Brasília com a executiva nacional do partido, inclusive com o seu presidente nacional, ACM Neto.

*** Também estarão com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, os dois do DEM, para tratar do fortalecimento do partido em Sergipe.

Um bom bate papo

Fábio atuou – Deputado Fábio Reis (MDB) foi citado ontem, como um dos deputados que trabalharam junto ao CAE para aprova recursos para Aracaju.

Tem atraído – O nome de José Carlos Machado, presidente regional do DEM em Sergipe, tem atraído lideranças de vários municípios para filiar-se ao partido.

Em silêncio – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) já retornou de férias e tem aparecido em algumas atividades políticas. Entretanto está em silêncio.

Fortalece Aracaju – A aprovação do empréstimo de R$ 300 milhões aprovado pelo Senado para Aracaju, fortalece a administração de Edvaldo Nogueira.

Indefere pedido – Operação Lava Jato: TRF4 indefere pedido do ex-presidente Lula para incluir mensagens do Intercept no processo do Sítio de Atibaia.

Do Capitão Samuel – Ontem, Batalhão da Restauração recebeu mais cinco novos residentes que serão acolhidos e tratados por seis meses, regime de internamento.

Para Alysson – Pesquisa estimulada realizada na Barra dos Coqueiros, mostra Alysson Santos como o preferido pelo eleitorado. A Pesquisa é da W1.

Renan Calheiros – O Senado optou pelo equilíbrio e respeito à Constituição. Emendas que tendem a abolir a separação de poderes são inconstitucionais.

De Clóvis Silveira – Estude e trabalhe enquanto eles dormem e se divertem. Lute enquanto eles descansam. Depois viva o que eles sempre sonharam!