V Bienal do Livro de Itabaiana terá uma programação diversificada no auditório

04/09/19 - 05:27:37

Lançamento de livros, palestras, fotos, roda de conversas e homenagens serão alguns dos atos que irão ocorrer no auditório da V Bienal do Livro de Itabaiana, que acontece de 11 a 15 de setembro, no Shopping Peixoto, na cidade serrana. Neste ano, o espaço pegará emprestado o nome do consagrado escritor e membro da Academia Sergipana de Letras, Domingos Pascoal.

O espaço democrático onde as grandes mentes pensantes sergipanas passarão, estará localizado no Pavilhão do Conhecimento, área externa do shopping. O local será ponto dos mais importantes debates que contribuirão para o futuro da cultura, literatura e artes em Sergipe. Toda a programação do auditório está disponível no site do evento www.bienaldolivroitabaiana.com.br/programacao/

Programação Oficial – 5ª Bienal do Livro de Itabaiana

12/09/2019

10h – LANÇAMENTO DE LIVRO – TICO O CANARINHO PRISIONEIRO

INÊS RESENDE – ITABAIANA/SE

11h – EMPODEIRAMENTO FEMININO AMANDA FARIAS, LUARA ALMEIDA E NATHANA ALMEIDA

COLÉGIO O SABER – ITABAIANA/SE

13h – A ARTE DA FOTO POESIA

CRISTINA BELINSKY – SÃO PAULO/SP

14h – RODA DE CONVERSA – A INFLUÊNCIA DO LIVRO PARADIDÁTICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

MARCUS VINICIUS E LILIAN ROCHA – ARACAJU/SE

15h – EXPORTANDO TECNOLOGIAS DA UFS PARA A SOCIEDADE

Prof. Antonio Martins de Oliveira Júnior (Coordenador da CINTTEC) – ARACAJU/SE

16h – MESA REDONDA – EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM FOCO

GIL LUNA, OSMÁRIO E TEREZA CRISTINA – ARACAJU/SE

17h – BATE PAPO – DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL

LUCAS ARIBÉ – ARACAJU/SE

18h – LANÇAMENTO DE LIVRO – ECOS DO MURILO

TEREZA CRISTINA E OUTROS AUTORES – ITABAIANA/SE

20h – LANÇAMENTO DE LIVRO – A PRINCESINHA QUE NÃO QUERIA DORMIR

ROSA MARIA SANTANA – ITABAIANA/SE

13/09/2019

10h – RODA DE CONVERSA: A História da Umbanda: uma religião genuinamente brasileira

Prof. Msc. Fábio Maurício – ARACAJU/SE

11h – LANÇAMENTO DE LIVRO – O CICLO DOS 7

GABRIEL MACHADO DIAS – ARACAJU/SE

15h BATE PAPO – Seu livro já foi revisado?

JOÃO LOVER – PALMARES/PE

16h RODA DE CONVERSA – MULHERES E LETRAS

KÁTIA LELIS E MARTA SORAIA – ARACAJU/SE

17h BATE PAPO – AMOSTRA DO ESCULTOR ZEUS

JOSEVANDA MENDONÇA E ZEUS – SOCORRO/SE

18h LANÇAMENTO DE LIVRO – PÁSSAROS DO ENTARDECER

SARACURA – ITABAIANA/SE

19h LANÇAMENTO DE LIVRO – UMA VIAGEM DOIS SONHOS – LIÇÕES DE SUPERAÇÃO

JAMISSON FERREIRA – ITABAIANA/SE

20h CAUSOS DE ITABAIANA GRANDE E NOSSA GENTE

JOSÉ AUGUSTO BALDOCK E SAMARONE – ITABAIANA/SE

14/09/2019

9h – PROGRAMA EMPREENDEDOR 87

LUIZ BISPO – ITABAIANA/SE

10h – PROGRAMA EMPREENDEDOR 87

LUIZ BISPO – ITABAIANA/SE

11h – ACADEMIAS LITERÁRIAS EM AÇÃO – NOVOS CAMINHOS

DOMINGOS PASCOAL – ARACAJU/SE

13h – RODA DE CONVERSA – A história do Diário Oficial de Sergipe e seu processo de digitalização

Wallace Douglas (coordenador Técnico da Hemeroteca da Segrase)/Prof. Msc. Fábio Gomes Rocha (UNIT) – ARACAJU/SE

14h – LANÇAMENTO DE LIVRO – “Memórias da Resistência”

JORGE CARVALHO – ARACAJU/SE

15h – O CONTO FEMININO SERGIPANO

ADÉLIA MOTA E TAILANE CRUZ – ARACAJU/SE

16:00 – Palestra. Contando uma história de sucesso

DANILO JUDOCA O REI DAS TRUFAS – ARACAJU/SE

15/09/2019

14h – BATE PAPO: ANEDOTAS DO POVO NORDESTINO A PARTIR DO ITABAIANENSE

CARLOS MENDONÇA, MESSIAS PEIXOTO E JOSÉ DE ALMEIDA BISPO – ARACAJU/SE

15h – BATE PAPO: O NASCIMENTO DE ITABAIANA

JOSÉ ALMEIDA BISPO E CARLOS MENDONÇA – ITABAIANA/SE

16h – Homenagem aos 50 anos de Contabilistas em Itabaiana/SE

CRC/SE – ITABAIANA/SE

17h – ITABAIANA O HUB DE ECOTURISMO DO NORDESTE

ANSELMO ROCHA E CONVIDADOS – ITABAIANA/SE

Por Danilo Cardoso