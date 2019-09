VEREADOR DESABAFA SOBRE FECHAMENTO DO POSTO DE EMERGÊNCIA DO CBM/SE

O vereador Cabo Didi (sem partido) subiu à tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), no Pequeno Expediente, na manhã desta terça-feira, 3, para destacar algumas matérias que saíram na imprensa de hoje, como a que trata da reforma da Alese, também a notícia de que Jackson Barreto emplacou o sobrinho no governo e aproveitou para comentar sobre o incêndio na passarela do Caranguejo.

O parlamentar lembrou que dias atrás, nessa mesma tribuna, ele fez uma crítica sobre o fechamento do posto de Emergência dos Bombeiros, na orla de Aracaju. “Um absurdo aquele fechamento do posto de Emergência dos Bombeiros. Será que vai ser preciso que um dos hotéis da Orla pegue fogo para que o posto volte a funcionar? Agora o governo não teve condições para reformar o posto, mas teve para fazer uma grande reforma na Alese.

“O povo não quer a Assembleia bonita não. O povo quer é saúde, segurança e educação. Eu não vou passar hoje o vídeo que recebi de uma pessoa se humilha para que não o deixe morrer. O rapaz tem que fazer um exame de tomografia com contraste, e o exame foi marcado para o próximo ano. Isso é uma vergonha, temos que parar e ver o que é prioridade,” comentou.

Para finalizar, o parlamentar passou um vídeo do Setembro Amarelo, onde aborda a depressão que muitas das vezes leva a pessoa ao suicídio . Cabo Didi comentou que uma prefeita tentou suicídio e aproveitou para perguntar onde estariam os setores do Estado e da Polícia que não dão suporte a essas pessoas.

