MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE JABOTIANA INICIAM NESTA QUINTA-FEIRA, DIA 05

05/09/19 - 05:20:32

Para facilitar a mobilidade urbana em uma das regiões que mais cresce na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju, fará readequações no trânsito do bairro Jabotiana. A SMTT dará início as alterações nesta quinta-feira (05).

Dentre as readequações, está a transferência dos semáforos localizados na avenida Tancredo Neves, na lateral da Toyolex. Os equipamentos serão realocados para o cruzamento seguinte, que fica na rua João Géniton da Costa, para facilitar o acesso ao bairro Jabotiana. Para efetuar o deslocamento dos semáforos, alguns serviços começarão a ser feitos nesta semana na Tancredo, como a abertura e fechamento de canteiros e corte na via.

Mudança de sentido

Outra readequação que será feita na região do Jabotiana, incluindo os conjuntos Sol Nascente, Santa Lúcia e JK, é a mudança de sentido das ruas Álvaro Rodrigues, Maria do Carmo Andrade (onde está localizado o posto de saúde), rua Major João Teles e a João Ouro (esta, a partir da praça). As ruas, hoje mão dupla, passarão a ser mão única. Nesta semana, a SMTT inicia no entorno das ruas, mais especificamente atrás do Mercantil, o serviço de pintura e instalação das novas sinalizações.

De acordo com Renato Teles, as mudanças foram projetadas para reduzir os conflitos que existem no trânsito naquela região. “O fluxo de veículos na região do Jabotiana é grande e nas imediações da praça da rua João Ouro, por exemplo, existem várias interseções, o que acaba deixando o trânsito um pouco lento. Outra situação é a rua Maria do Carmo Andrade, uma via estreita, movimentada e que os moradores solicitam mudanças no trânsito. Por isso, faremos a alteração de sentido em quatro ruas e a instalação de novas sinalizações para minimizar os conflitos no entorno da praça e para também evitar que condutores façam manobras irregulares na ponte do Santa Lúcia, podendo ocasionar acidentes. A Prefeitura de Aracaju tem investido na mobilidade da capital e o Jabotiana é uma das regiões que precisa de mudanças para a melhoria do trânsito. Fizemos estudos e a expectativa é que as readequações de trânsito tragam benefícios para toda a população”, declara o superintendente da SMTT.

Fonte: PMA