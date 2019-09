Aracaju recebe curso de artesanato gratuito nos dias 18, 19 e 20 setembro

Após o sucesso do Momento Döhler em 2012, o evento volta a Aracaju com a energia contagiante de Marcelo Darghan. Serão 1320 vagas em oficinas que ocorrem nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Del Mar Hotel

Totalmente gratuito, o Momento Döhler é uma iniciativa da catarinense Döhler S/A, referência em produtos para cama, mesa e banho, decoração e tecidos industriais, que percorre o País desde 2010 com cursos de capacitação. Ao todo, mais de 71 mil pessoas já participaram da ação comandada por Marcelo Darghan, o artesão mais influente do País. Em Aracaju, serão até 1320 vagas, divididas em seis turmas, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, sendo que uma turma será aberta de acordo com a procura.

Além de incentivar a economia criativa, tornando o artesanato uma nova fonte de renda, o Momento Döhler promove o bem, já que mesmo sendo gratuito, as pessoas são convidadas a levar 1kg de alimento não perecível, que é entregue a uma instituição de caridade da cidade escolhida. Até o momento, cerca de 52 toneladas de alimentos foram entregues nas 74 edições já realizadas. Em Aracaju, a entidade beneficiada será a creche Ação Solidária Almir do Picolé, que atende 100 crianças na creche e em torno de 300 famílias da comunidade.

Nessa edição, o Momento Döhler vem com a proposta de falar de amor, usando pontos de bordado tradicionais, que estão em alta no momento, como o ponto cheio, o ponto atrás e o ponto corrente. “As frases bordadas e as flores são uma constante em decoração e moda pelo mundo afora, e no Brasil não poderia ser diferente. Por isso trouxemos esse mote para este evento, que é também uma declaração de amor ao público que nos acompanha há quase 10 anos nessa ação social e criativa”, destaca o artista plástico Marcelo Darghan.

A Döhler fornece todo o material utilizado na oficina. Para participar os inscritos precisam levar apenas lápis, caneta e tesoura para auxiliar nos trabalhos, e ainda podem levar para casa a peça que confeccionarem.

“Com muita descontração, música, dança e sorteio de brindes, os participantes têm a oportunidade de aprender algo novo e garantir uma renda extra, pois essa ação incentiva a Economia Criativa, trazendo geração de renda e integração social a cada cidade por onde passa”, comenta Elisabeth Döhler, gerente de Desenvolvimento de Produtos da Döhler.

As vagas são limitadas. Garanta já a sua inscrição pelo telefone 0800 643 0214.

Sobre Marcelo Darghan

O artista plástico e apresentador de TV Marcelo Darghan realiza há 30 anos cursos por todo o Brasil, incluindo o Momento Döhler. Mais de 1.786.000 de pessoas já fizeram parte de seus cursos. Criador do Prêmio Artesão do Ano e colaborador da feira Mega Artesanal, Darghan começou a fazer trabalhos de artesanato em 1988, com o objetivo de ensinar a confecção de enfeites de Natal para o público.

O número de participantes foi aumentando e o artista teve que pensar em novos métodos para transmitir e expandir seus conhecimentos. Em um de seus cursos, realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, reuniu mais de cinco mil pessoas. Foi então que concebeu movimentos com as mãos que facilitassem o aprendizado. Junto com letras e ritmos musicais, criou sequências que tornaram mais práticas a memorização e a forma de ensino.

SERVIÇO

O que: Döhler promove curso de artesanato gratuito em Aracaju

Quando: 18 de setembro – 1ª turma: 14h às 17h

19 de setembro – 2ª turma: 9h às 12h – 3ª turma: 14h às 17h

20 de setembro – 4ª turma: 9h às 12h – 5ª turma: 14h às 17h

Onde: Del Mar Hotel

Endereço: Av. Santos Dumont, 1500 – Atalaia

Quanto: Gratuito

Inscrições: 0800 643 0214

Mais informações: www.momentodohler.com.br

