Bandidos invadem casa onde era velado corpo do vigilante assassinado dentro de escola

05/09/19 - 13:18:53

A casa do vigilante Sérgio Barbosa Santos, 42 anos, assassinado com requinte de crueldade dentro da Escola Municipal Antônio Ferreira Carvalho, no município de Capela na quarta-feira (04), foi invadida na madrugada desta quinta-feira (5), enquanto o corpo era velado na casa do pai.

Não respeitando a dor dos familiares, os marginais invadiram a casa e levaram televisão, ventilador, além de outros objetos encontrados por eles.

Após o sepultamento do corpo do vigilante no Povoado Pirunga, em Capela, familiares foram até a delegacia e prestaram um Boletim de Ocorrência.